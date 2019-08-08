Media playback is unsupported on your device Обострение в Донбассе: Зеленский позвонил Путину

Обострение в Донбассе: Зеленский позвонил Путину

Во вторник на востоке Украины погибли четверо украинских военнослужащих, после чего президент страны Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Это был второй телефонный разговор глав государств после победы Зеленского на выборах.

"Я очень прошу вас повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал во время разговора Владимир Зеленский.

По словам, президента Украины разговор был долгим. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин напомнил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".

"Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира, но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - сказал Владимир Зеленский на брифинге, описывая журналистам свою беседу с российским лидером.

Первый телефонный разговор президентов состоялся в начале июля и тоже по инициативе украинской стороны.

Кстати, Путин и Зеленский - не только тезки, у них вообще больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

В Кыргызстане штурмовали дом экс-президента Атамбаева

Media playback is unsupported on your device Стрельба у дома экс-президента Кыргызстана

В Кыргызстане силовики предприняли штурм дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Дом бывшего президента защищали его сторонники, около тысячи человек.

По данным минздрава страны, госпитализированы более 40 человек. Сторонники экс-президента жгли покрышки и строили баррикады. Со стороны дома слышались взрывы светошумовых гранат.

Задержать Атамбаева не удалось.

В июне парламент лишил его неприкосновенности, и теперь ему грозит уголовное преследование по обвинениям в коррупции.

В конце июля Атамбаев летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным и, судя по всему, просил защиты. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент оповещен о ситуации в Кой-Таше.

Мэрия Москвы запрещает музыкантам выступать на митинге опозиции

Image caption Креативный директор Фейса заявил, что рэпер выступит, только если митинг останется согласованным

Мэрия Москвы запретила музыкантам выступать на согласованном митинге оппозиции, который пройдет 10 августа.

Организаторы акции пригласили рэпера Фейса и группы "Кровосток" и IC3PEAK, но представители мэрии заявили, что запрещают музыкальные выступления, сославшись на некие документы.

"Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден, - заявил муниципальный депутат и один из организаторов акции Илья Азар. - Свое согласие выступить уже дали Фейс, IC3PEAK и "Кровосток". И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа".

Сами музыканты в разговоре с Би-би-си по-разному сформулировали свое отношение к этому запрету, но общий посыл таков, что они не хотят оставаться в стороне и поддерживают борьбу за свободы.

На 10 августа московская мэрия планирует собственное мероприятие - "музыкально-гастрономический" фестиваль в парке Горького, который заявлен, как "грандиозный концерт с участием российских знаменитостей". Впервые это мероприятие было анонсировано только в эту среду.

У Трампа новый советник по России

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Тим Моррисон - новый специальный помощник президента США и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности. Никакого опыта поддержания отношений с Россией у него нет.

Эта малозаметная до сих пор фигура известна прежде всего стремлением к выводу США из международных договоров по контролю над ядерными вооружениями. Это роднит его с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном - Моррисона даже называют "Болтоном без усов".

При Болтоне и Моррисоне США уже вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В феврале 2021 года истекает договор СНВ-3 о сокращении ядерных арсеналов, подписанный в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Болтон и Моррисон говорят, что они хотят сохранить и усовершенствовать этот договор, подключив к нему Китай. Эксперты им не верят; они видят в этом уловку, направленную на то, что развалить и СНВ-3, а также попытаться столкнуть Китай и Россию.

Моника Левински продюсирует сериал о своем романе с Биллом Клинтоном

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В свое время Моника Левински предъявила платье со следами полового акта, который, по ее словам, у нее произошел с Биллом Клинтоном

Моника Левински стала одним из продюсеров третьего сезона популярного на кабельном канале FX сериала "Американская история преступлений" (American Crime Story), пишет Washington Post.

Новый сезон под названием "Импичмент: американская история преступлений" посвящен секс-скандалу 1998 года, в результате которого тогдашний президент США Билл Клинтон подвергся импичменту за ложь под присягой об отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Сериал основан на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который чуть не уничтожил президента". Однако, по словам авторов, они хотят рассказать эту историю с женской точки зрения.

"В этой истории есть много нюансов, о которых люди не знают. Людям будет это особенно интересно накануне президентских выборов, это будет потрясающее шоу", - приводит слова главы кабельного телеканала FX Джона Ландграфа ресурс Hollywood Reporter.

Премьера состоится в сентябре 2020 года, за несколько недель до президентских выборов в США.

Ситуация вокруг Кашмира накалена до предела

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пакистанцы жгут портрет премьер-министра Индии

"Разозленный Пакистан вышвыривает индийского посла из-за трений по Кашмиру" - так озаглавлена статья в печатном номере Guardian.

Власти Пакистана также намерены прервать торговые отношения с Индией. Исламабад не исключает, что их сосед может пойти на этнические чистки в отношении пакистанцев, проживающих в индийской части Кашмира.

На днях правительство Индии решило отменить автономию Джамму и Кашмира - преимущественно мусульманского штата, из-за которого между Индией и Пакистаном в прошлом случились две войны и один серьёзный конфликт.

На экстренном совещании с силовиками и членами правительства премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал "пролить свет на жестокий, расистский индийский режим".

Пакистан намерен привлечь к разрешению кризиса Организацию Объединенных Наций. Пакистанская армия приведена в полную боевую готовность.

Guardian сообщает со ссылкой на очевидцев, что в настоящий момент индийская часть Кашмира находится в коммуникационной блокаде: отключены телефонные линии и интернет, люди не могут вызвать скорую помощь и просто связаться с родными.

Сотни тысяч пассажиров не смогли улететь

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Планы десятков тысяч пассажиров разрушены в разгар отпускного сезона

Британскому авиаперевозчику British Airways грозит выплата в 16 миллионов фунтов стерлингов, после того как в среду были отменены и задержаны около 500 рейсов, сообщает Times (пейволл). Из-за сбоя в системе регистрации пассажиров более 70 тысяч человек не смогли улететь из трех лондонских аэропортов - Хитроу, Гатвик и Лондон-сити. Всего проблемы компании коснулись 200 тысяч пассажиров по всему миру.

Согласно правилам воздушного сообщения ЕС, под которые пока еще попадают британские компании, пассажирам, пострадавшим по вине перевозчика, полагаются не только возмещение стоимости билетов, но и компенсация за моральный ущерб в размере 230-553 фунтов стерлингов.

В настоящий момент полеты BA восстановлены, но руководство компании предупреждает, что техническая проблема наземного сервиса, возможно, устранена не полностью.

Daily Telegraph продолжает тему авиасообщения и предупреждает, что британские пилоты компании Ryanair собираются бастовать 22-23 августа и три дня в начале сентября, что помешает десяткам тысяч пассажиров вовремя вернуться из отпусков в преддверии учебного года.

Забастовки санкционированы профсоюзом Ассоциации пилотов британских авиалиний.

В России появится конституция для детей в стихах

Правообладатель иллюстрации NADEZHDA VOROTILO

В России разработали и в августе уже издадут детскую версию конституции в стихах. Ее изучение хотят ввести в школах факультативно с целью "развить в детях желание понимать, что такое государство и гражданин".

Русская служба Би-би-си поговорила с одним из авторов пособия Антоном Семикиным. По его словам, создатели хотели дать детям больше информации о том, кто такой россиянин, и о том, что у всех граждан России общие права и обязанности.

Например, 31 статья о свободном участии граждан в мирных митингах пересказывается так:

И в демонстрациях, в собраньях

Защищены твои права,

И в митингах ты тоже можешь

Принять участие всегда.

На проведенье демонстраций

И митингов то право есть...

Лишь это бы не задевало

России благородной честь.

У Грузии свои "узники Болотной"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большую часть задержанных на протестах 20 июня в Тбилиси обвиняют в участии в массовых беспорядках

Протесты и беспорядки, вспыхнувшие в Тбилиси в ночь на 21 июня из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента и говорил по-русски, обернулись сразу несколькими уголовными делами для тех, кто в этих событиях участвовал. Сначала было возбуждено дело о групповых насильственных действиях, а в начале июля - уже и по статье "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя".

На сегодняшний день задержано 19 человек, большинство из них отправлены в предварительное заключение. Среди них есть как политики из партии, основанной в свое время Михаилом Саакашвили, так и простые граждане, такие как 44-летний зоолог Бежан Лорткипанидзе, прославившийся во время наводнения 2015 года тем, что спас бегемота Беги из тбилисского зоопарка.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, в руках у которого, как считается, находятся реальные рычаги власти в Грузии, исключил дальнейшие уступки оппозиции, включая отставку министра внутренних дел, и интерпретировал планы оппозиции так: "Завтра пойдут на парламент и полиция их там не должна встретить. Они войдут в парламент". Политологи сочли эти слова подтверждением того, что правящая партия боится дальнейших уступок и пытается уголовными делами запугать протестное движение.

Еда в России: как изменились цены за пять лет?

Русская служба Би-би-си опытным путем показывает, что произошло с ценами на продукты за пять лет, прошедших после введения продуктового эмбарго.

Контрсанкции, введенные в 2014 году на обширный список товаров, не только лишили россиян импортных деликатесов, но в целом подстегнули инфляцию и рост цен на продукты.

Мы взяли чек от 2014 года, нашли на полках те же продукты (из тех, что остались в продаже) и сравнили цены. Результаты эксперимента - здесь.

Дети-агенты: насколько британская практика вербовки детей этична?

Каждый год несколько подростков в Великобритании становятся тайными информаторами полиции. Насколько распространена эта практика, с уверенностью судить трудно: статистика не публикуется, большинство подобных случаев засекречены. Те истории, которые стали достоянием гласности, говорят о том, что несовершеннолетние агенты позволяют полиции бороться с организованной преступностью и даже терроризмом. По закону сотрудничество полиции с такими агентами не должно продолжаться более четырех месяцев и полиция в каждом случае обязана тщательно оценивать риски для ребенка.

Иногда от сотрудничества с потенциальным осведомителем отказываются: известен случай, когда группа джихадистов убеждала склонного к суициду подростка стать смертником, он связался с полицией, но использовать его в качестве тайного агента в его состоянии полицейские сочли слишком рискованным. Однако критики сомневаются, что полицейские всегда настолько щепетильны.

Быть или не быть котам в мэрии Риги?

Image caption Котов зовут Кузя (слева) и Мурис. Их имена - своеобразный отсыл к тому, что Нил Ушаков наполовину латыш и наполовину русский

Рижская дума столкнулась с неожиданной проблемой - что делать с двумя котами, которых завел бывший мэр города Нил Ушаков.

В июне Ушаков покинул думу, где располагается офис градоначальника, животных с собой не взял, а у его возможного преемника - аллергия на котов.

Нил Ушаков взял котов из приюта в 2011 году, с тех пор они хорошо обжились в новом доме и даже стали символом столичной мэрии.

"Хочу сказать, что, по-моему, на гербе Риги были львы. Давайте не будем менять акценты", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си кандидат в мэры Олег Буров, который считает котам не место в офисе, им нужна круглосуточная забота семьи.

Ушаков остается официальным хозяином котов, оплачивает их корм и обещает вскоре высказаться по этому поводу.

Обзор подготовили Анастасия Успенская и Павел Феденко