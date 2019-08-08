Сергей Фомин, известный по делу о младенце на митинге, сам явился к следователю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На несанкционированном митинге 27 июля полиция задержала более 1300 человек

Объявленный в розыск 36-летний активист Сергей Фомин добровольно явился к следователю. Он проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках, которые, как считают в Следственном комитете, прошли в Москве 27 июля.

"Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное", - сказал Фомин "Медиазоне".

"Фомин добровольно явился к следователю, он готов дать показания", - подтвердил источник Интерфакса.

По данным "Медиазоны", признавать вину один из 11 фигурантов дела по ст. 212 Уголовного кодекса не собирается. Последние дни, по словам Фомина, он был на отдыхе, не зная, что объявлен в розыск.

Как пишет издание, в ночь с 7 на 8 августа Фомин три раза попытался сдаться полиции. Сначала вместе с адвокатом он пришел в управление СКР по Москве, но там им не открыли. Затем он позвонил на горячую линию центрального аппарата СКР и в полицию, но те отказались за ним приезжать и предложили прийти в отдел самому. В итоге он приехал в ОВД "Замоскворечье", где его допросили и задержали.

Сергей Фомин был волонтером избирательного штаба незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь.

После несанкционированной акции 27 июля о Фомине начали выходить сюжеты на провластных телеканалах. Там утверждалось, что он был "заводилой" на митинге, а чтобы пройти через оцепление полиции, прикрылся грудным ребенком.

Этот ребенок - годовалый сын Ольги и Дмитрия Проказовых, Фомин, по их словам - дядя и крестный отец младенца. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Проказовых родительских прав за то, что они передали Фомину младенца, так как, по мнению ведомства, это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика.

По мнению прокуратуры, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Родители утверждали, что СКР возбудил уголовное дело по статьям 125 УК (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как уточнил их адвокат Максим Пашков, Проказовы были допрошены в качестве свидетелей, но, по его словам, у следователей нет претензий к супругам.

По словам самого Дмитрия Проказова, он просто попросил брата своей жены понести ребенка. "В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка, и мы все вместе дошли до метро, доехали до дома. Нигде по пути не было ни единого полицейского, оцепления Росгвардии из того, что сейчас муссируется в СМИ", - говорил отец мальчика.