Россиянину грозит 20 лет тюрьмы в США за посылки с деталями оружия

Правообладатель иллюстрации Brian Blanco Image caption В одной из посылок Кузнецова было алюминиевое ложе для винтовки модели Remington 700

Американские власти арестовали россиянина Владимира Кузнецова по обвинению в попытках отправить в Россию детали огнестрельного оружия и сопутствующие товары без экспортной лицензии. У 58-летнего Кузнецова есть вид на постоянное жительство в США ("гринкарта") благодаря браку с натурализованной американской гражданкой Мариной Маллер, тоже приехавшей в Америку из России.

Кузнецова задержали в Пенсильвании и доставили в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка. Судья-магистрат выпустил его из-под стражи под залог в 75 тыс. долларов.

Кузнецов приехал в США в 2011 году по стандартной визе В1/В2, он проживает на Кони-Айленде в Бруклине. В суде россиянин объяснялся с помощью ветерана судебного перевода Валерия Глейха.

Как заявил суду следователь министерства внутренней безопасности США Джимми Сепеда, Кузнецов и его неназванные сообщники с февраля 2017 года и по настоящий момент приобретали в интернете у американских компаний лицензионные изделия, сообщая при этом ложную информацию, чтобы у них не требовали экспортную лицензию.

По словам Сепеды, Кузнецов просил продавцов отправить товар на его домашний адрес, перепаковывал и посылал в Россию, указывая на почте, что посылки содержат предметы, вывоз которых за границу не требует экспортной лицензии.

22 мая 2017 года, например, на почте перехватили посылку, содержавшую винтовочное ложе-шасси марки AICS AX MKII стоимостью 1662 доллара, пусковой механизм Timney Sportsman для винтовки Mauser 98, обтюраторы затвора для винтовки 375-го калибра, винтовочные магазины и другие сопутствующие товары.

Следствие сверилось с экспортной базой данных и установило, что лицензии на вывоз вышесказанного Кузнецов не просил.

Посылка была адресована в Россию Вадиму Новикову. На ней было написано, что она содержит "оборудование для снаряжения патронов, инструменты, спорттовары и средства уборки". Детали винтовок не упоминались.

Следствие выяснило задним числом, что Кузнецов закупил лицензионный товар у двух американских компаний в марте и апреле 2017 года. В полученных им потом счетах были предупреждения, что для вывоза купленных изделий за границу требуется экспортная лицензия.

2 июля 2017 года на почте перехватили другую посылку Кузнецова, содержавшую алюминиевое ложе для винтовки модели Remington 700 со скользящим затвором стоимостью 435 долларов. Изделие было спрятано под коробкой с новеньким фрезерным столом для ручного фрезера марки Bosch.

Получателем опять числился Вадим Новиков. К посылке прилагалась таможенная декларация, в которой отправитель Влад Кузнецов заверял, что не шлет ничего запретного или требующего лицензии на вывоз.

Грозит 20 лет тюрьмы

Следующая посылка Кузнецова была перехвачена 18 апреля 2018 года. Она содержала винтовочное ложе-шасси Savage 180-Alpha стоимостью 768 долларов и магазин на пять патронов, которые были упакованы вместе с кроссовками New Balance, джинсами, электрогрелкой и цифровым монитором артериального давления.

Следователь Сепеда пишет имя получателя в России как Кирилл Semivkajnrv и отмечает, что отправитель перечислил в таможенной декларации лишь сугубо мирное содержимое посылки.

Наконец, 10 мая 2018 года власти якобы изъяли посылку, отправителем которой числилась Марина Маллер, жена Кузнецова, а получателем в России - Дмитрий Кузнецов. Следователь отмечает, что, согласно иммиграционному досье Кузнецова, у него есть в России сын Дмитрий.

Эта посылка содержала крепление Wilcox L4 на шлем для прибора ночного видения, упакованное вместе с машинкой для стрижки волос, дальномером, набором инструментов и наушниками. Крепление входит в список лицензионных товаров. Его в декларации отправитель не упомянул.

В случае признания виновным Кузнецову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов. Это наказания, предусмотренные конгрессом, и в реальной жизни неслыханные. Например, на прошлой неделе в Майами был вынесен приговор жителю Владивостока Дмитрию Макаренко, арестованному 29 декабря прошлого года на Северных Марианских островах по обвинению в контрабанде из США лицензионных прицелов, монокуляров и капсюлей.

Макаренко, который быстро признал себя виновным, был приговорен к уже отбытому сроку и штрафу в 40 тысяч долларов.