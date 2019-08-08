Водка из Чернобыля. В зоне отчуждения разлили первую бутылку Atomik

Image caption Водку решили назвать Atomik

"Это единственная бутылка в мире - у меня мурашки по коже, когда беру ее в руки", - говорит Джим Смит, поднимая бутылку Atomik с крепким алкогольным напитком внутри.

"Крафтовая водка" произведена из зерна и воды из Чернобыльской зоны отчуждения. Это первый потребительский продукт с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на атомной электростанции.

Чтобы производить водку, группа энтузиастов начала выращивать рожь в зоне отчуждения. "У нас была идея [использовать ржаные зерна] для производства алкогольного напитка", - рассказали они.

Image caption Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС появилась после аварии в 1986 году

Помимо Смита, работающего в университете Портсмута, в команду создателей водки входят исследователи, много лет работавшие в зоне отчуждения. Они выясняли, насколько восстановилась земля после ядерной аварии в 1986 году.

Радиоактивный алкоголь?

Image caption Бармен готовит первый в мире коктейль Atomik мартини

"В этой водке радиации не больше, чем в любой другой водке, - сказал Смит. - Любой химик вам расскажет, что при дистилляции чего-либо вся грязь отсеивается. Так что мы взяли слегка зараженную радиацией рожь и подземную воду из Чернобыля и дистиллировали их".

"Мы попросили наших друзей из Саутгемптонского университета проверить получившееся на наличие радиоактивности в своей замечательной радиоаналитической лаборатории. Они ничего не обнаружили, все показатели были ниже предела обнаружения", - добавил он.

Image caption Зерно, выращенное в зоне отчуждения, имеет небольшую дозу радиации

В состав учредителей компании Chernobyl Spirit Company также входит ученый из украинского гидрометеорологического института Геннадий Лаптев.

В поездке в зону отчуждения, в ходе которой группа ученых исследовала окружающую среду и оценивала потенциал выращивания зерновых культур, Лаптев сказал, что полученный урожай ржи и изготовленная из него водка демонстрируют, что землю можно использовать продуктивно.

"Нам не нужно бросать землю. Ей можно найти разное применение, и мы можем производить что-то, в чем не будет радиации", - сказал он.

Почему ученые выбрали именно водку?

Частично это связано с тем, что из зараженных зерен можно получить чистый, дистиллированный продукт. Но, по словам Смита, проект не собирается ограничиваться лишь производством уникального спиртного. Он надеется, что вырученные средства от продажи водки пойдут на помощь людям, живущим в зоне отчуждения.

Image caption Люди, живущие вокруг зоны отчуждения, по-прежнему испытывают экономические трудности

Смит приезжает в Чернобыльскую зону отчуждения с 1990-х. По его словам, он был поражен тем, в каких непростых условиях живут люди, а вот природа, напротив, обрадовала его темпами восстановления.

"[В зоне отчуждения] есть точки с высоким уровнем радиации, но в целом радиоактивное загрязнение там ниже, чем в других частях мира, где существует высокая естественная радиация, - сказал он. - Основная проблема в том, что у большинства живущих там людей - плохая диета, нет адекватных медицинских услуг, работы или инвестиций".

Проект создания "крафтовой водки" ставит целью оказание финансовой помощи живущим там людям. Также часть полученных средств будет инвестироваться в бизнес. По словам Смита, он надеется обеспечить команду доходом, чтобы они могли посвящать часть своего времени производству водки.

"На мой взгляд, сейчас, спустя 30 лет, приоритетом для этой территории является экономическое развитие, а не [страхи] о радиации", - отметил он.

А на вкус?

Эксперты лондонского бара Swift по просьбе Би-би-си сравнили вкус Atomic с обычной водкой.

"По сути, это крепкое спиртное из зерен, а не водка в прямом смысле, поэтому в напитке больше фруктовых тонов. Вы по-прежнему можете почувствовать вкус ржи", - сказал Сэм Армейи.

Какие коктейли можно приготовить? "Определенно классический мартини, но я бы еще смешал это с шампанским", - ответил он.

Пока была изготовлена всего одна бутылка, так что пройдет какое-то время, прежде чем Atomik появится в продаже. Смит и его коллеги надеются в этом году выпустить 500 бутылок, сделав основной упор на туристах, посещающих зону отчуждения.

Идею создания водки из Чернобыля поддержало государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что "невозможное становится возможным". На этот раз в тесном сотрудничестве с украинскими учеными они продемонстрировали, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом. Итак, чернобыльская водка - это больше не один из мифов, а реальность ", - заявил председатель агентства Виталий Петрук.