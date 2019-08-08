В Совете Федерации поищут в московских протестах признаки иностранного вмешательства
Члены Совета Федерации срочно прервали отпуска, чтобы обсудить продолжающиеся в Москве протесты сторонников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Как выяснила Би-би-си, сенаторы могут заявить, что к акциям сторонников оппозиционных кандидатов причастны иностранные государства, в частности, США.
Для этого было решено созвать расширенное заседание Временной комиссии "по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России". Вместе с членами СФ в заседании примут участие представители генеральной прокуратуры, МИДа, ЦИКа, Общественной палаты и ряд экспертов, рассказал Би-би-си на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии в СМИ, собеседник, близкий к руководству Совфеда.
Власть традиционно пытается дискредитировать протест и использует для этого проверенные методы, считает эксперт Аббас Галлямов.
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Совет Федерации, как и Государственная дума (верхняя и нижняя палаты российского парламента) сейчас находится на летних каникулах. Последнее заседание Совфеда состоялось 26 июля, следующее назначено на 25 сентября, анонсировала в июле спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Решение созвать заседание было принято экстренно", - отметил собеседник в Совфеде.
В пресс-службе Совета Федерации Би-би-си подтвердили, что заседание комиссии по защите государственного суверенитета действительно состоится в четверг.
"Цель заседания - рассмотреть имеющиеся факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России, - проведение выборов в Московскую городскую Думу", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
На самом деле количество аргументов, которые власть может использовать для дискредитации протеста, не бесконечно, говорит политолог Аббас Галлямов. Чтобы аргумент сработал, чтобы в него поверили, он должен опираться на стереотипы массового сознания, быть архетипическим.
"Внутренний враг - шпион, действующий в интересах врага внешнего" - один из немногих аргументов, которые доступны Кремлю, считает эксперт.
"Этот аргумент работал всегда, значительная часть общества соглашалась, что за любыми попытками устроить в России протест стоят внешние враги. Но социология показывает, что сейчас тема внешнего заговора работать перестает, люди выступают за миролюбивый внешнеполитический курс и перестают реагировать на рассказы о злобном Госдепе. К тому же нынешний президент США, как известно, - наш ставленник. Кремль все это, конечно, понимает, но не имея других аргументов, вынужден использовать этот - изрядно потускневший и подзатершийся - в надежде, что хоть кто-то по привычке поверит", - считает Галлямов.
"Вовсю вовлечено в наши внутренние дела"
На следующий день после акции 3 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России.
"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. Как мы понимаем, 90% этой информации как раз таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - сказала Захарова, чьи слова приводит ТАСС.
Кроме того, Захарова высказала претензии немецкому вещателю Deutsche Welle, который, как утверждает пресс-секретарь МИДа, якобы публиковал призыв к москвичам выходить на акцию оппозиции.
"Безусловно, это содержащееся на государственные деньги в Германии средство массовой информации вовсю вовлечено в наши внутренние дела", - заявила Захарова, пообещав довести до германской стороны озабоченности и практические шаги, которые Россия намерена предпринять в связи с действиями Deutsche Welle.
С чего все началось
Целому ряду независимых кандидатов в Мосгордуму, среди которых Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие, было отказано в допуске на выборы, они призвали своих сторонников в знак протеста выйти на улицы с требованием их регистрации.
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20 июля на согласованный мэрией митинг на площади Сахарова пришли более 20 тысяч человек. В дальнейшем московская мэрия отказывала активистам в согласовании их акций, полиция и Росгвардия применяли дубинки для разгона собравшихся.
На каждой из последующих акций 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи участников, а также возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По этому делу взяты под стражу уже 11 человек.