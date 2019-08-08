Юристов ФБК допрашивают после обысков и избиения

Правообладатель иллюстрации FBK Image caption Юристы Фонда борьбы с коррупцией (слева направо): Вячеслав Гимади (проведен обыск, на допросе в СК), Александр Головач (обыск, допрос), Владлен Лось (обыск), Евгений Замятин (обыск, допрос), Александр Помазуев (обыск, жесткое задержание, допрос) и (сидит на переднем плане) директор ФБК Иван Жданов (отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, отбывает административный арест за несогласованную акцию возле МГИК сроком на 15 суток).

В Фонде борьбы с коррупцией и дома у юристов Фонда, где работают двое незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь и Иван Жданов, в четверг утром были проведены обыски.

Юристов Вячеслава Гимади, Александра Головача, Евгения Замятина, Александра Помазуева после обысков у них дома увезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу об отмывании денег.

К Помазуеву во время обыска в квартире не допускали адвоката, и когда его вывели, чтобы доставить на допрос, стало известно, что к нему применяли силу: "При задержании ударили лицом об пол. Травмы: рассечение брови, ушиб лба, ушиб носа с кровотечением", - сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Пропустить Twitter пост , автор: @Plombir_Snark Во время обыска был избит силовиками юрист ФБК Александр Помазуев.

Его ударили лицом об пол.

Адвокат Татьяна Молоканова: «Травмы: рассечение брови, ушиб лба, ушиб носа с кровотечением». pic.twitter.com/gpds1lTfMF — Полина Нестерович (@Plombir_Snark) 8 августа 2019 г.

В течение двух предыдущих дней, 6 и 7 августа, Помазуев выступал на заседаниях ЦИК на рассмотрении апелляции Любови Соболь на недопуск на выборы в МГД (в апелляции Соболь было отказано). После его речи глава ЦИК Элла Памфилова сравнила его с Плевако, Савонаролой и Торквемадой.

Обыск также был проведен у юриста фонда Евгения Замятина и видеоинженера Виталия Колесникова. В два часа дня пришли к еще одному сотруднику ФБК - Владлену Лосю.

В ходе обыска в офисе ФБК полиция взломала сейф Навального, но он оказался пустым.

ФБК опубликовал на своем сайте видеозапись с камер в помещении, на которой пятеро спецназовцев валят на пол человека в офисном коридоре - утверждается, что это сотрудник соседнего офиса, который начал снимать на камеру происходящее.

Сам Навальный из спецприемника написал свой отклик на рейды СК под заголовком "Звери задрожали - в обморок упали. А ФБК не страшно".

Миллиард по банкоматам

Уголовное дело по статье 174 часть 4 пункт "б" УК РФ Следственный комитет России возбудил прямо во время протестной прогулки граждан в субботу 3 августа.

Следком официально сообщил, что имеет материалы об отмывании около 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией.

Правообладатель иллюстрации FBK Image caption Во время домашнего обыска сотрудника ФБК и представителя Любови Соболь Александра Помазуева избили, утверждает адвокат

Процесс легализации крупных сумм в рублях и валюте, якобы заработанных третьими лицами заведомо преступным путем, СК описал так: "Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации".

Происходило это, по версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года. Возможное наказание по статье УК об отмывании криминальных капиталов в особо крупных размерах - от принудительных работ на срок до 5 лет до лишения свободы до семи лет (возможно сочетать тюремный срок со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за пять лет).

"Катастрофически не верят в краудфандинг"

В четверг соратник Алексея Навального Леонид Волков опубликовал "ответ ФБК Следственному комитету". Как заявляет Волков, все пожертвования граждан фонду на проведение антикоррупционных расследований за 2016-2019 годы составили не более 300 млн рублей. Если прибавить пожертвования на президентскую кампанию Навального в 2018 году и пожертвования на работу сети предвыборных штабов по всей России, это все равно меньше 1 миллиарда рублей.

"Они признали несуществующими каждого из примерно 160 тысяч человек, кто донатил на президентскую кампанию, каждого из примерно 8 тысяч подписанных на ежемесячные платежи и примерно 70 тысяч разовых жертвователей ФБК", - заявил соратник Навального.

Власти просто не верят в возможность народного сбора средств на разоблачения коррупционеров, считает Волков: "Посмотрите статистику пожертвований любого кандидата от ЕР на выборах любого уровня (это публичная информация). В 99% случаев вы увидите грустный прочерк и нули в графе "пожертвования граждан". Им никто и копейки не даст. А они меряют по себе. Они берут деньги из бесконечной бюджетной тумбочки - и думают, что у нас тоже есть такая тумбочка".

Движение денег на счетах остановлено

Одновременно с обысками и допросами в четверг следствие блокировало банковские счета ФБК и личные счета нескольких его сотрудников, сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. СК подтвердил это Интерфаксу в четверг днем: "Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации".

Движение денежных средств по всем счетам заблокировано, заявила пресс-служба СК.

Однако через два часа после блокировки счетов пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в "Твиттере", что новые поступающие пожертвования вновь доступны для фонда. На арестованных счетах ФБК находилось 28 млн рублей, написала Ярмыш.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Счета ФБК заблокированы, чтобы 1. воспрепятствовать работе ФБК 2. Помешать нам оплачивать штрафы незаконно задержанным на акциях протеста. Отсюда спешка.



Уровень политического давления возрос многократно.



ФБК в любом случае будет продолжать свою работу. — Соболь Любовь (@SobolLubov) 8 августа 2019 г.

Основатель ФБК Алексей Навальный находится под административным арестом сроком на 30 дней с 24 июля. Директор ФБК Иван Жданов, выдвинувший свою кандидатуру в МГД и собравший, как он утверждает, необходимое для регистрации число подписей, неоднократно задерживался и сейчас отбывает 15-суточный арест в спецприемнике.

Сотрудница ФБК, юрист-расследователь Любовь Соболь, которой, как и директору ФБК Ивану Жданову, избиркомы всех инстанций отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму - одна из последних лидеров протеста, остающихся на свободе. За участие в несогласованных уличных акциях она была оштрафована на 300 тыс. рублей. Применить административный арест к женщине, имеющей ребенка младше 14 лет, не допускается законом.

С 13 июля Любовь Соболь держит голодовку.