Суд арестовал Сергея Фомина, известного по делу о младенце на митинге

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Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в участии в массовых беспорядках волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Он был объявлен в розыск, после чего добровольно явился к следователю.

Фомин стал известен после того, как Следственный комитет России (СКР) объявил, что тот "покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления".

Рассмотрение вопроса об аресте Фомина должно было состояться в четверг. Но его доставили в суд в конце рабочего дня, и заседание было перенесено на пятницу. Тогда, отвечая на вопрос на вопрос журналистов, признает ли он себя виновным, Фомин ответил: "Да нет, конечно, я ни в чем не виноват".

Перед тем как явиться к следователям Фомин дал интервью изданию "Медиазона", в котором назвал ответственными за свое уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь.

"Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы", - говорил он.

Студентка Катя - одна из немногих, кто пришел подержать обвиняемого в пятницу. Она знакома с Фоминым совсем недолго: после митинга 27 числа она вызвалась поучаствовать в цепи одиночных пикетов, которые организовывал штаб Любови Соболь. От штаба Соболь с Катей общался как раз Сергей: он выдал ей плакат, объяснил, как себя вести, и очень волновался, когда девушку с раздатчиком листовок все-таки задержали.

"И Сергей все это время мне звонил, писал, узнавал, что происходит. Чувствовал полную ответственность за происходящее. И когда человек готов оказать тебе помощь, то хочется ему ответить тем же", - рассказала Катя.

"Я сам к вам вернулся"

В начале заседания адвокат Фомина Алексей Веселов попросил о паузе, чтобы его подзащитный успел ознакомиться с материалами. Судья дала ему 15 минут и, вернувшись, уточнила, считает ли Фомин нужным приобщить документы к делу,

"Мое мнение о документах? Там все неправда, конечно, но можете приобщить", - ответил он.

Следователь, обосновывая ходатайство об аресте, использовал стандартную формулировку для подобных судов: "Оставаясь на свободе, Фомин может скрыться и продолжать совершать преступления".

Фомин в ответ напомнил, что сдался следствию сам: "Я не представляю угрозы для общества, я никуда уезжать не собираюсь, я сам к вам вернулся".

Image caption Сергей Фомин в суде

Его позицию поддержал адвокат: "Следствие говорит, что имеет основания полагать, что мой подзащитный продолжит совершать преступления. Это нужно доказывать. Нет показаний свидетелей, которые бы говорили, что он им угрожал".

Озвучивая доказательства вины Фомина, следователь и прокурор говорили о "просмотренных интернет-ресурсах, скриншотах с камер наблюдения" и других неуточненных "результатах оперативно-розыскной деятельности".

"Все свидетельства имеют косвенное отношение к этому заседанию, мы сейчас не доказываем его вину", - возражал адвокат Веселов.

Фомин после этого снова взял слово: "Когда я смотрел материалы дела, там было сказано, что я нахожусь в розыске с пятого числа. Я узнал об этом седьмого, и как только узнал, сразу приехал. Я звонил в дверь СК, мне никто не открыл. Я звонил по телефону в Следственный комитет, говорил - заберите меня. Они сказали, что не знают, как это делается. Тогда я позвонил в 02, и они сказали, чтобы я сам пришел. Они теперь хотят представить, что они меня задержали. Это неправда, я сам пришел".

Дело Сергея Фомина

Изначально СКР собирался предъявить Фомину обвинение в организации массовых беспорядков, а не участии. Позже слово "организация" исчезло из сообщения на сайте Следственного комитета, обратило внимание издание "Медиазона". Организация массовых беспорядков предполагает более суровое наказание.

"Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц", - говорилось в итоговом пресс-релизе СКР.

После несанкционированной акции 27 июля о Фомине начали выходить сюжеты на провластных телеканалах. Там утверждалось, что он был "заводилой" на митинге, а чтобы пройти через оцепление полиции, прикрылся грудным ребенком.

Этот ребенок - годовалый сын Ольги и Дмитрия Проказовых. Фомин - дядя и крестный отец младенца. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Проказовых родительских прав за то, что они передали Фомину младенца, так как, по мнению ведомства, это подвергло опасности здоровье и жизнь ребенка.

На акции 27 июля были задержаны более 1300 человек. Больше 60 задержанных были отправлены под административный арест, свыше 160 человек получили штрафы. СКР завел уголовное дело о "массовых беспорядках" и три дела о применении насилия к полицейским.

По итогам несанкционированных акций 27 июля и 3 августа московские суды арестовали 113 человек, еще 880 оштрафовали, сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда.