Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Миграционную службу США критикуют за массовые депортации и разлучение детей с родителями на границе

Правозащитники сообщили о смерти в Ираке 41-летнего Джимми аль-Дауда, депортированного из США на фоне ужесточения миграционной политики администрацией Дональда Трампа. Выходец из христианской семьи Аль-Дауд приехал в Америку еще ребенком, никогда не был в Ираке и не знал арабского языка. Он умер от диабета.

Аль-Дауд родился в Греции и приехал в США в младенческом возрасте, но имел иракское гражданство. Как сообщил в "Фейсбуке" его адвокат Эдвард Баджока, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем - он страдал от шизофрении, - а также нелады с законом.

Юрист выложил видео, снятое до смерти аль-Дауда. На нем депортированный мужчина жалуется, что в Ираке ему приходится очень трудно.

"Я не понимаю языка. Сплю на улице. У меня диабет. Я принимаю инсулин. Меня постоянно рвет - меня рвет, я сплю на улице и пытаюсь найти пропитание. У меня здесь ничего нет, по-английски тут никто не говорит", - говорит мужчина на видеозаписи.

"Меня остановили агенты миграционной службы и сказали, что я еду в Ирак. Я сказал, что никогда там не был, и живу в нашей стране почти с рождения. Меня отказались слушать", - рассказывает Аль-Дауд на одном из видео.

На родину против воли

Род Аль-Дауда принадлежит к Халдейской католической церкви - одной из восточно-католических церквей, вышедшей из Церкви Востока, чья история восходит к первому веку нашей эры.

В мусульманском Ираке представители этой церкви - меньшинство. В 2003 году вторжение в Ирак коалиции под предводительством США привело к волне гонений против Вавилонских христиан, в 2011 уход США из страны стал причиной новых преследований, а в 2014 Ниневийскую равнину в Ираке, где находятся несколько халдео-христианских поселений, захватила группировка ИГ(признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию).

Все эти события сопровождались масшатбными волнами иммиграции. Сотни тысяч христиан-халдеев покинули свою родину.

Семья Аль-Дауда бежала из Ирака в Грецию еще до всех этих событий. Джимми родился в эмиграции. Греция, в отличие от США, не дает гражданства всем родившимся на ее территории детям, поэтому Аль-Дауд сохранил гражданство Ирака. До того как Джимми исполнился год, его семья переехала в Америку.

Как говорит адвокат, у Аль-Дауда были проблемы с психическим здоровьем, которые стали причиной проблем с законом в Америке. Эдвард Баджока рассказывает, что в 2012 году Джимми вломился в гараж дома и украл электрические инструменты.

В 2017 году Ирак, не принимавший депортированных из США, заключил соглашение с администрацией Дональда Трампа. В обмен на исключение Ирака из списка стран, из которых США перестали принимать беженцев, Ирак согласился принимать депортированных из США людей.

Позже миграционный запрет Трампа был оспорен в суде, сейчас его действие приостановлено.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миграционный запрет, подписанный Дональдом Трампом в 2017 году, вызвал волну критики со стороны правозащитных организаций

Вскоре после этой сделки миграционная служба США в ходе рейда в Детройте арестовала более ста иракцев. Многие из них находились в США десятилетиями. Наличие судимости делало Джимми Аль-Дауда вероятным кандидатом на депортацию.

Примерно два года спустя, в июне нынешнего года, Аль-Дауд был депортирован, после того как суд отклонил апелляции правозащитников. Рейды в местах компактного проживания мигрантов с Ближнего востока продолжаются.

Напряжение в диаспорах

"Джимми Аль-Дауд [...] не должен был уезжать в Ирак, - говорится в заявлении конгрессмена-республиканца, избранного в девятом округе штата Мичиган. - Мои соратники по партии и я неоднократно призывали исполнительную власть прекратить депортацию таких уязвимых категорий граждан. Теперь человек умер", - говорит он.

Вполне возможно, что случай Аль-Дауда не будет единственным. Администрация Трампа через суд добилась решения о депортации на родину около тысячи иракцев.

"В сообществе огромное напряжение. Для многих из тех, кого отправляют обратно, Ирак не безопасен", - говорит представитель сообщества прихожан Халдейской церкви Мартин Манна.

Миграционная служба и Белый дома пока не комментировали дело Аль-Дауда.

Иммиграционная политика администрации Дональда Трампа вызывает критику с первых дней его президентства: его указ о запрете въезда граждан ряда мусульманских стран, уже получивших статус беженца, был оспорен в суде и приостановлен.

Политика разлучения мигрантов, задержанных на границе США с Мексикой, с их малолетними детьми, и содержание детей за решеткой подвергается резкой критике в конгрессе и в прессе. В июне этого года в Палате представителей были проведены слушания, где выступила мать двухлетней девочки из Гватемалы, умершей в результате легочной инфекции, полученной в миграционном центре.

Иммиграционно-таможенную службу резко критикуют за антисанитарные условия в центрах содержания мигрантов, скученность, отсутствие базовых постельных принадлежностей и предметов гигиены - таких, как мыло, - особенно подвергается критике практика разлучения маленьких детей с родителями.