Рядом с арсеналом под Ачинском возобновились взрывы, есть пострадавшие

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Возле артиллерийского арсенала в Ачинском районе Красноярского края произошли новые взрывы, восемь человек получили ранения. Гражданские власти сообщили о подрыве поезда, военные - об ударе молнии. Ранее на этой неделе на складе произошел пожар и серия взрывов, в результате которых один человек погиб.

Подрыв поезда и удар молнии

"В 500 метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй-Ачинск", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, при обследовании железнодорожных путей обнаружено повреждение полотна и артиллерийский снаряд.

"На артиллерийском снаряде произошел подрыв одного из вагонов спецпоезда, - сказал источник Интерфакса. - Состав поезда также получил повреждения".

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что подрыв снаряда произошел при проведении работ по разминированию. Поврежден не только поезд, но и проезжавший мимо автомобиль.

В свою очередь в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) заявили, что "подрыв боеприпаса произошел в результате попадания молнии". Ранее о том, что молнии попали в площадки с боеприпасами, в результате произошло два взрыва, со ссылкой на источники сообщали ТАСС и Интерфакс.

Система защиты склада от молний была нарушена в результате пожара 5 августа, "выведены из строя молниеотводы хранилищ", уточнили в пресс-службе ЦВО.

Сколько человек пострадало

Восемь человек доставили в Ачинскую районную больницу Красноярского края после новой серии взрывов на арсенале в деревне Каменка, сообщили ТАСС в больнице.

Пострадали пятеро гражданских, один военный и двое полицейских, цитирует врачей агентство.

"Госпитализированы четверо. Состояние среднее стабильное. У них баротравмы, осколочные ранения", - сказали в больнице агентству РИА Новости.

ЦВО сообщает, что порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада.

Новая эвакуация

Жителей деревни Каменка после новых взрывов перевезут в поселок Малиновка, сообщается на официальном портале Красноярского края. Каменка расположена всего в полукилометре от арсенала.

Очевидцы опубликовали видео того, как проходит эвакуация.

Из-за происшествия два пассажирских поезда, в которых находятся примерно 800 человек, направят в объезд места взрыва.

Первые взрывы

5 августа на территории воинской части вблизи красноярской деревни Каменка возник пожар и начались взрывы. По информации военных, произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. Вскоре после этого началась эвакуация местных жителей.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, причиной пожара на полигоне мог стать человеческий фактор, однако точная причина будет установлена по итогам расследования.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.

Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от склада, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек, сообщал Интерфакс. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.