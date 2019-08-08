В центре Бишкека силовики разогнали толпу после задержания Атамбаева

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Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который был задержан ранее в четверг, собрались в центре Бишкека и направились к Белому дому, где находится офис главы государства.

От Белого дома агрессивно настроенные люди направились на площадь, где установлен флагшток с государственным флагом, после чего силовики с щитами и дубинками начали разгонять толпу.

Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как следует из трансляции телеканала "Апрель", толпу удалось рассеять.

Ранее толпа собралась на центральной площади города Ала-Тоо. Ее численность корреспондент Интерфакса оценивал в одну тысячу человек.

После этого собравшиеся преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть проспекта Чуй и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова, двинулись в сторону офиса президента.

Теперь территория у Белого дома полностью очищена от митингующих, милиция вытесняет людей с соседних улиц при помощи светошумовых гранат, передает корреспондент Интерфакса.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытающихся дестабилизировать обстановку в городе Бишкек, цитирует сообщение МВД агентство Акипресс.

Штурм дома Атамбаева

Экс-президент Атамбаев был задержан в четверг в его резиденции в селе Кой-Таш, расположенном в 20 км от Бишкека. Это произошло после очередной попытки штурма его дома. Накануне сторонникам удалось ворваться в дом бывшего президента и вытеснить спецназовцев отряда "Альфа".

Правообладатель иллюстрации akipress Image caption Сначала толпа собралась на центральной площади Ала-Тоо

Утром Атамбаев выступил перед журналистами и заявил, что не собирается сдаваться. Он признал, что стрелял во время штурма поверх голов спецназовцев. В четверг операцией руководил глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Из кадров, показанных принадлежащим Атамбаеву телеканалом "Апрель", следовало, что экс-президента удалось уговорить покинуть комнату на третьем этаже, закрытой металлической решеткой, где лежали мешки с песком, за которыми можно было укрываться.

Атамбаев был доставлен на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Соратники Атамбаева подтвердили, что он добровольно сдался. Они сообщали, что люди из села Кой-Таш собираются выдвинуться в Бишкек, чтобы протестовать против задержания экс-президента.

Однако полиция перекрыла дороги в сторону столицы.

Журналисты "Апреля" отмечали, что собравшиеся на площади Ала-Тоо могли приехать не из Кой-Таша.

Репортеры обращали внимание на агрессивное поведение толпы. Некоторые из собравшихся нападали на журналистов и требовали прекратить съемку.

Прилетел Медведев

Накануне президент Жээнбеков прервал отпуск и вернулся с озера Иссык-Куль. В четверг он выступил на срочном заседании парламента, который принял решение не вводить чрезвычайное положение в стране.

В четверг вечером на киргизский курорт Чолпан-Ата на Иссык-Куле прибыл российский премьер Дмитрий Медведев, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Медведев сказал журналистам, что обсудит ситуацию с задержанием Атамбаева с руководством страны.

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы, конечно, не можем относиться к происходящему безучастно", - заявил он.

Атамбаев в конце июля, уже после того, как парламент лишил его неприкосновенности, летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Правообладатель иллюстрации video screen grab/Kaktus.media/TASS Image caption Сотрудники правоохранительных органов вытесняют толпу с центральной площади столицы Ала-Тоо

Дело Атамбаева

В конце июня парламент страны снял неприкосновенность с Атамбаева и разрешил прокуратуре привлечь его к расследованию дела о коррупции.

Сам считает дело политически мотивированным. Формальным поводом для штурма резиденции Атамбаева стало то, что он не являлся на допросы.

В четверг президент Жээнбеков заявил, что теперь из статуса свидетеля Атамбаев будет переведен в статус подозреваемого в тяжком преступлении. Во время штурма в среду погиб замкомандира отряда "Альфа".