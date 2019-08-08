Телеканалы в Москве прервали вещание ради сообщения МЧС о погоде

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Телецентр "Останкино" заявил, что работает в штатном режиме

Некоторые федеральные каналы в четверг вечером прервали вещание в Москве из-за экстренного предупреждения МЧС России о надвигающемся шторме.

После оповещения, которое длилось несколько минут, у многих абонентов вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут, сообщает Интерфакс.

Корреспонденты Би-би-си убедились в том, что экраны оставались черными в разных районах российской столицы.

Пользователи соцсетей публикуют фото, как выглядели экраны телевизоров. Среди них - ведущий новостей на телеканале "Звезда" Никита Корзун. Он пошутил, что власть в стране захватило МЧС.

В Москве в течение ближайших суток ожидается резкое ухудшение погоды: ливень и усиление ветра до 25 м/с.

Обычно в таких случае МЧС распространяет предупреждения с помощью смс. Практика показала, что часто эти сообщения приходят с опозданием, поскольку для столь массовой рассылки требуются большие мощности мобильных операторов.

Вечером с обращением к москвичам в "Твиттере" выступил мэр Сергей Собянин. Он написал, что хотя горожане привыкли к таким предупреждениям, сейчас ожидается действительно серьезная стихия.

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2019 г.

Телецентр "Останкино" работает в штатном режиме, сбой не связан с его работой, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

"Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра", - сказал он.

На горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети Интерфаксу сообщили, что сбой вещания произошел из-за технических работ.

"Сегодня в Москве проводились технические работы, на время работ сигнал был отключен", - сообщили на горячей в РТРС.

Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям в случае отсутствия сигнала необходимо "переподключиться".