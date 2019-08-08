Телеканалы в Москве прервали вещание ради сообщения МЧС о погоде
Некоторые федеральные каналы в четверг вечером прервали вещание в Москве из-за экстренного предупреждения МЧС России о надвигающемся шторме.
После оповещения, которое длилось несколько минут, у многих абонентов вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут, сообщает Интерфакс.
Корреспонденты Би-би-си убедились в том, что экраны оставались черными в разных районах российской столицы.
Пользователи соцсетей публикуют фото, как выглядели экраны телевизоров. Среди них - ведущий новостей на телеканале "Звезда" Никита Корзун. Он пошутил, что власть в стране захватило МЧС.
В Москве в течение ближайших суток ожидается резкое ухудшение погоды: ливень и усиление ветра до 25 м/с.
Обычно в таких случае МЧС распространяет предупреждения с помощью смс. Практика показала, что часто эти сообщения приходят с опозданием, поскольку для столь массовой рассылки требуются большие мощности мобильных операторов.
Вечером с обращением к москвичам в "Твиттере" выступил мэр Сергей Собянин. Он написал, что хотя горожане привыкли к таким предупреждениям, сейчас ожидается действительно серьезная стихия.
Телецентр "Останкино" работает в штатном режиме, сбой не связан с его работой, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.
"Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра", - сказал он.
На горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети Интерфаксу сообщили, что сбой вещания произошел из-за технических работ.
"Сегодня в Москве проводились технические работы, на время работ сигнал был отключен", - сообщили на горячей в РТРС.
Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям в случае отсутствия сигнала необходимо "переподключиться".