Один день из жизни сотрудников ФБК: обыски, допросы, избиения

Правообладатель иллюстрации FBK Image caption Юристы Фонда борьбы с коррупцией (слева направо): Вячеслав Гимади (проведен обыск, на допросе в СК), Александр Головач (обыск, допрос), Владлен Лось (обыск), Евгений Замятин (обыск, допрос), Александр Помазуев (обыск, жесткое задержание, допрос) и (сидит на переднем плане) директор ФБК Иван Жданов (отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, отбывает административный арест за несогласованную акцию возле МГИК сроком на 15 суток).

На квартирах у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в основном у юристов фонда, в четверг прошли обыски, после чего их доставили в Следственный комитет на допрос.

Среди задержанных был Александр Помазуев, который 6 и 7 августа представлял интересы Любови Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. Его задерживали особенно жестко, ударив лицом об пол.

По словам его адвоката Татьяны Молокановой, которую долго не пускали к клиенту, у Помазуева рассечение брови, ушиб лба и кровотечение из носа, также вследствие сильного ушиба.

Все они были допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу об отмывании денег. Из здания СК их отпустили поздно вечером.

Обыски также прошли в офисе ФБК и в предвыборных штабах сотрудников фонда, добивающихся права на участие в выборах в Мосгордуму, Любови Соболь и Ивана Жданова.

Московский протест: Совфед нашел руку Запада

Media playback is unsupported on your device Совет Федерации

Члены Совета Федерации, прервав свои отпуска, в срочном порядке созвали заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. На этом заседании побывал корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов.

Общий вывод таков: Россия переживает интервенцию, протестами в Москве руководят из-за рубежа, в частности, из Вашингтона.

"Вмешательство во внутренние дела России, к сожалению, носит не эпизодический характер. На Западе развернута целая антироссийская кампания", - посетовал приглашенный на заседание начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов.

Экс-президент Кыргызстана сдался властям

Правообладатель иллюстрации AKIPRESS.COM Image caption Алмазбек Атамбаев считает, что новое руководство страны сводит с ним личные счеты

В четверг экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался полиции, после того как спецназ предпринял несколько попыток штурма его резиденции в селе Кой-Таш, расположенном в 20 км от Бишкека.

Он был доставлен на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в рамках расследования дела о коррупции. Чтобы привлечь Атамбаева к ответственности, ранее парламент страны лишил его неприкосновенности, полагающейся бывшим президентам.

Нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков пообещал, что скоро Атамбаев из свидетеля превратится в подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Атамбаев считает дело политически мотивированным из-за их личной вражды с Жээнбековым.

Сторонники Алмазбека Атамбаева не готовы мириться с его арестом, на улицах Бишкека дежурят усиленные патрули полиции.

Накануне для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстан прибыл Дмитрий Медведев. Он заявил, что Кремль не может безучастно наблюдать за ситуацией с экс-президентом, хотя это и является внутренним делом страны.

Миграционная политика Трампа уносит жизни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миграционный запрет, подписанный Дональдом Трампом в 2017 году, вызвал волну критики со стороны правозащитных организаций

Ужесточение миграционной политики США, инициированное президентом Дональдом Трампом, привело к очередной реальной человеческой жертве. В Ираке умер депортированный из США 41-летний Джимми Аль-Дауд.

Ранее от легочной инфекции умерла двухлетняя девочка из Гватемалы, разлученная на границе со своими родителями и содержавшаяся в миграционном центре.

Аль-Дауд родился в Греции, в христианской семье, приехал в Америку еще ребенком, с тех пор ни разу не был в Ираке и не знал арабского языка. С Ираком его связывали только корни и иракское гражданство.

Правозащитники сообщили, что он умер от диабета. Его адвокат обнародовал видео, на котором Аль-Дауд незадолго до смерти говорит следующее: "Я не понимаю языка. Сплю на улице. У меня диабет. Я принимаю инсулин. Меня постоянно рвет, я сплю на улице и пытаюсь найти пропитание".

Миграционная служба США и Белый дома пока никак не прокомментировали дело Аль-Дауда.

Рейды в местах компактного проживания мигрантов в США продолжаются.

Миллениалы убивают точку

Если вы пользуетесь мессенджерами, то, возможно, замечали, что точки в сообщениях ставят редко, а когда ставят, то воспринимается это иначе, нежели без точки. Сравним:

- Как у тебя дела?

- Нормально

- Нормально.

В сообщениях, которые оканчиваются точкой, люди и правда стали считывать раздражение или пассивную агрессию. Это явление наблюдается в самых разных языках, во всяком случае среди молодого поколения.

Начало конца Путина?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На двух последних акциях протеста в Москве были задержаны более 2000 человек

Бывший член Совета Федерации, а теперь адвокат Константин Добрынин написал колонку для Washington Post (пейволл), в которой размышляет о том, что протесты в Москве - это начало конца путинского режима.

По мнению Добрынина, поворотный момент в истории страны случился 12 июня, в День России, когда журналисты, политики и рядовые граждане разных политических взглядов объединились против эпидемии беззакония и коррупции в верхах. В тот день, когда люди вышли отстаивать свободу Ивана Голунова, арестованного по сфабрикованному делу, началась новая глава в истории российского протеста.

Тот факт, что люди продолжили выходить с акциями в последующие недели, прекрасно зная, чем грозит в России участие в протесте, говорит о глубинных переменах в сознании общества.

Авторитарные режимы укореняются надолго. Когда-то невозможно было представить, что СССР придет конец, но это произошло. И сейчас то, что казалось незыблемым, снова начинает шататься.

Апрель - протесты в Архангельске против мусорной свалки. Май - протесты в Екатеринбурге против строительства церкви на месте сквера. Июнь - акция в поддержку Голунова. Июль - август - борьба за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму.

Власти все еще огрызаются посредством обысков и задержаний, но сейчас это давление начинает иметь обратный эффект, считает бывший сенатор. Народное несогласие быстро нарастает и не боится себя проявлять.

Громкий развод олигарха Потанина

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Состояние Владимира Потанина оценивается в 15 млрд долларов

Дело о разделе имущества российского олигарха Владимира Потанина будет рассмотрено в британском Высоком суде, после того как Наталья Потанина не смогла добиться раздела на своих условиях в российских инстанциях, пишет Daily Telegraph.

Наталья Потанина, несколько лет проживающая в Великобритании, претендует на треть 15-миллиардного состояния своего бывшего супруга.

DT называет этот бракоразводный процесс самым масштабным во всех смыслах в истории британского правосудия.

Британская система славится своей щедростью в отношении женщин, однако Владимир Потанин нанял одного из лучших адвокатов в этой области - баронессу Фиону Шеклтон, представлявшую с свое время интересы Пола Маккартни, принца Чарльза, а сейчас - одной из жен дубайского шейха.

Владимир Потанин владеет компанией "Норникель" и считается вторым по размеру богатства человеком в России.

Потанины прожили в браке 30 лет, у них трое взрослых детей. Инициатором развода стала Наталья Потанина, которая утверждает, что муж завел роман с подчиненной на 15 лет младше него.

Польский феномен: город, где рождаются только девочки

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В польском городе Мейсце-Оджаньске происходит удивительное явление: там уже больше 10 лет не рождаются мальчики. Власти города даже учредили награду семье, которая произведет на свет мальчика, но вручить ее пока некому.

По словам местных жителей, число новорожденных мальчиков в Мейсце-Оджаньске всегда было аномально низким. Старожилы рассказывают, что и раньше девушкам в поисках женихов часто приходилось отправляться в соседние города.

Женщины в Мейсце-Оджаньске работают пожарными, полицейскими, водят тракторы и выполняют много других работ, на которых привычнее видеть мужчин.

Медики по всей Польше ломают голову, как жителям городка зачать мальчиков. Некоторые их советы весьма неожиданны.

Культовой фотографии "Битлз" стукнуло полвека

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На снимке Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон переходят улицу Эбби-роуд и направляются к дому №3, где находилась студия звукозаписи

Одной из самых известных и узнаваемых в мире фотографий исполнилось 50 лет. Ее автор Иэн Макмиллан сделал ее 8 августа 1969 года.

Ему было отведено всего 10 минут, и он успел сделать шесть дублей, стоя на стремянке, пока "битлы" ходили туда-сюда по пешеходному переходу.

Эта "зебра" на Эбби-роуд в районе Сент-Джонс-Вуд стала местном паломничества туристов, а сам снимок стал обложкой одноименного альбома. Кстати, идея сделать обложку именно такой принадлежит Полу Маккартни.

Трамп развязывает валютные войны?

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Назвав Китай валютным манипулятором, США посеяли ужас на мировых рынках и среди инвесторов.

По мнению Вашингтона, Китай специально занижает курс юаня. Он уже опустился ниже психологически важного рубежа в 7,0 за доллар и оказался на самой низкой отметке за десятилетие. Впервые за 25 лет минфин США века внес Китай в список стран, манипулирующих валютными курсами.

"Инвесторов больше всего беспокоит перспектива того, что торговая война между США и Китаем перерастет в валютную", - комментирует ситуацию экономист из Гарвардского университета Меган Грин.

Валютная война - это прямой путь к инфляции, повышению ставок кредитов и замедлению экономического роста. В результате абсолютно все становятся беднее.

Шансы США на победу в этой войне эксперты оценивают весьма скромно. Зачем же Трамп на это идет? - читайте аналитику Русской службы Би-би-си.

Обзор подготовили Анастасия Успенская и Павел Феденко