Экс-глава Кыргызстана Атамбаев арестован

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Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа.

"Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", - сказал агентству 24.kg адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения по статье "Коррупция".

Также задержан бывший глава аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов.

В ГУВД Бишкека сообщили о задержании в ходе уличных беспорядков в четверг, 8 августа, 40 сторонников Алмазбека Атамбаева. По оценкам милиции, в ночь на пятницу в беспорядках приняли участие около полутора тысяч человек.

На утро посольство России в Кыргызстане опубликовало твит о том, что обстановка в Бишкеке спокойная.

Пропустить Twitter пост , автор: @rusembkg Попытки сторонников экс- президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная. — Посольство РФ в КР (@rusembkg) 9 августа 2019 г.

В агентствах появились фотографии сегодняшнего утра на площади Ала-Тоо: сотрудники милиции отдыхают на газонах, дворник убирает мусор с мостовой.

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Накануне в центре Бишкека милиция разогнала толпу после задержания Атамбаева. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На центральной площади города собралось до тысячи человек, которые затем вышли на проезжую часть проспекта Чуй с лозунгами с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Задержание Атамбаева

7 августа вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Началась перестрелка, но задержать Атамбаева не удалось.

На следующий день 8 августа столкновения сторонников экс-главы государства и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.

Вечером того же дня на киргизский курорт Чолпан-Ата на Иссык-Куле прибыл российский премьер Дмитрий Медведев, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Медведев сказал журналистам, что обсудит ситуацию с задержанием Атамбаева с руководством страны.

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы, конечно, не можем относиться к происходящему безучастно", - заявил он.

Атамбаев в конце июля, уже после того, как парламент лишил его неприкосновенности, летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.