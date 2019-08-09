Экс-глава Кыргызстана Атамбаев арестован
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа.
"Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", - сказал агентству 24.kg адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.
Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения по статье "Коррупция".
Также задержан бывший глава аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов.
В ГУВД Бишкека сообщили о задержании в ходе уличных беспорядков в четверг, 8 августа, 40 сторонников Алмазбека Атамбаева. По оценкам милиции, в ночь на пятницу в беспорядках приняли участие около полутора тысяч человек.
На утро посольство России в Кыргызстане опубликовало твит о том, что обстановка в Бишкеке спокойная.
В агентствах появились фотографии сегодняшнего утра на площади Ала-Тоо: сотрудники милиции отдыхают на газонах, дворник убирает мусор с мостовой.
Накануне в центре Бишкека милиция разогнала толпу после задержания Атамбаева. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На центральной площади города собралось до тысячи человек, которые затем вышли на проезжую часть проспекта Чуй с лозунгами с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Задержание Атамбаева
7 августа вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Началась перестрелка, но задержать Атамбаева не удалось.
На следующий день 8 августа столкновения сторонников экс-главы государства и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.
- В центре Бишкека силовики разогнали толпу после задержания Атамбаева
- Атамбаев сдался после нового штурма его резиденции
Вечером того же дня на киргизский курорт Чолпан-Ата на Иссык-Куле прибыл российский премьер Дмитрий Медведев, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Медведев сказал журналистам, что обсудит ситуацию с задержанием Атамбаева с руководством страны.
"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы, конечно, не можем относиться к происходящему безучастно", - заявил он.
Атамбаев в конце июля, уже после того, как парламент лишил его неприкосновенности, летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.