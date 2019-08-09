12 фигурантов дела о "массовых беспорядках": в чем их обвиняют или подозревают? Список

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Следственный комитет в пятницу, 9 августа, сообщил о задержании еще двух человек по делу о "массовых беспорядках", возбужденному после протестных акций в центре Москвы.

Протесты начались после того, как большинство оппозиционных кандидатов не были допущены к участию в выборах в Мосгордуму. На акции 27 июля были задержаны около 1300 человек, на акции 3 августа - около тысячи человек. Большинство из них в течение суток были отпущены из московских ОВД.

На данный момент под стражей находятся 12 человек по уголовному делу о массовых беспорядках. Многие из них не признают вину и отрицают факты участия в каких-либо беспорядках.

Русская служба Би-би-си кратко рассказывает, кого и за какие действия арестовали либо задержали правоохранительные органы.

1. Евгений Коваленко, 48 лет, охранник в РЖД

За что арестован: по версии следствия, Коваленко в ходе митинга кинул мусорный бак и попал в сотрудника Росгвардии. Он признал вину по делу о применении насилия к полицейским. Адвокат Коваленко рассказывал в интервью Би-би-си, что, скорее всего, урна была брошена не с целью причинить вред сотруднику, а это был "шоковый эмоциональный порыв".

Решение суда: арест до 27 сентября.

2. Алексей Миняйло, 34 года, предприниматель, координатор штаба Любови Соболь

За что арестован: Миняйло обвиняют в организации массовых беспорядков, в участии в них и в призывах к участию в них. Сам он не признает своей вины. Мать задержанного рассказала Би-би-си, что он "не оппозиционер по своему профилю".

Решение суда: арест до 27 сентября.

3. Кирилл Жуков, 28 лет, бывший сотрудник Росгвардии

За что арестован: Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в насилии по отношению к представителю власти. Вину он не признает. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков выложил в сеть видео, на котором, по его словам, запечатлен момент, ставший причиной уголовного преследования Жукова. На нем видно, как некий мужчина делает саечку сотруднику Росгвардии.

Решение суда: арест до 27 сентября.

4. Егор Жуков, 21 год, студент-политолог НИУ ВШЭ

За что арестован: ему вменяется в вину статья об участии в массовых беспорядках. По версии следствия, Жуков был в числе тех, кто пытался увести толпу с проезжей части на тротуар. В его деле фигурирует протокол осмотра видеозаписи, "согласно которой указанные лица делают жесты направо". В поддержку Жукова выступили многие студенты ВШЭ, а также проректор вуза и кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара, издания "Новая газета" и "Эхо Москвы".

Решение суда: арест до 27 сентября

5. Иван Подкопаев, 25 лет

За что арестован: обвиняется в участии в массовых беспорядках; своей вины не признает. В решении суда упоминается, что Подкопаев скандировал лозунги "Допускай!", "Это наш город!" и "Мы здесь власть!" Несколько телеграм-каналов сообщали, что при задержании у Подкопаева были изъяты молоток, газовый баллончик, канцелярский нож и противогаз.

Решение суда: арест до 27 сентября.

6. Сергей Абаничев, 25 лет, менеджер коммерческой фирмы

За что арестован: Абаничева обвиняют в участии в массовых беспорядках. По словам адвоката "Агоры" Светланы Сидоркиной, ему вменяют "бросок банкой в полицейского". Адвокат Абаничева утверждает, что в руке у ее подзащитного был бумажный стаканчик, который он бросил на асфальт.

Решение суда: арест до 27 сентября.

7. Сергей Фомин, 36 лет, волонтер штаба Любови Соболь

За что задержан: проходит по статье об участии в массовых беспорядках. По сообщениям СМИ, Фомин был объявлен в розыск и сам явился к следователям. В материалах следствия говорится, что он "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков". Прокремлевские телеканалы также утверждали, что Фомин прикрылся чужим годовалым ребенком, чтобы пройти через оцепление полиции. Родители ребенка сказали Би-би-си, что они лишь попросили Фомина подержать сына, а также отметили, что тот является их другом и крестным отцом ребенка.

Решение суда: ожидается.

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8. Самариддин Раджабов, 21 год, строитель

За что арестован: самый молодой фигурант дела, обвиняется в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку с водой в полицейского и попал ему в шею. Раджабов отказался от дачи показаний.

Решение суда: арест до 27 сентября.

9. Владислав Барабанов, 22 года

За что арестован: проходит по статье об участии в массовых беспорядках. В материалах следствия указывается, что он принимал участие в митинге и "осуществлял координацию" протестующих. Отказался давать показания.

Решение суда: арест до 27 сентября.

10. Даниил Конон, 22 года, студент МГТУ имени Баумана

За что арестован: обвиняется по статье об участии в массовых беспорядках, вину не признает. По данным следствия, вина Конона подтверждается оперативными данными, видеозаписями с незаконной акции и протоколами допросов потерпевших.

Решение суда: арест до 27 сентября.

11. Айдар Губайдулин, 26 лет, инженер

За что задержан: Губайдулину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, сообщает СКР.

Решение суда: ожидается.

12. Данила Беглец, 27 лет

За что задержан: Беглецу предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, сообщил ТАСС его адвокат. Свою вину он не признал.

Решение суда: ожидается.