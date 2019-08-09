Протесты в Гонконге: демонстранты заняли аэропорт на три дня
В Гонконге одетые в черное протестующие сели на пол в зале прилетов местного аэропорта. Таким образом они пытаются привлечь общественное внимание к ситуации в специальном административном районе.
Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Жители начали выходить на улицы после того, как местные власти начали рассматривать законопроект, который предусматривал выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями.
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Бывшая британская колония была передана под управление Китая в 1997 году. Одним из условий передачи было соблюдение принципа "одна страна, две системы". Активисты считают, что их постепенно лишают демократических прав и автономии.
Требования демонстрантов:
- Проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими
- Полный отзыв законопроекта об экстрадиции
- Отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.
Пекин предупредил протестующих, что они играют с огнем, и посоветовал не недооценивать твердую решимость центрального правительства страны.
Что происходит в аэропорту?
Демонстранты намерены оставаться в аэропорту всю неделю.
Они держат транспаранты на разных языках с лозунгами против Керри Лэм и полиции. Также они раздают авиапассажирам лифлеты, рассказывающие о сути протестов.
Власти пока не пытались выгнать из аэропорта протестующих - активисты ведут себя мирно и практически не мешают работе аэропорта. Полиции там нет.
"Протест будет мирным до тех пор, пока не появится полиция", - сказал в интервью Рейтер один из протестующих. Руководство аэропорта Гонконга заявило, что протесты никак не скажутся на его работе.
Предыдущая акция протеста в аэропорту прошла 26 июля, собрав несколько тысяч жителей, включая авиаработников, и закончилась без каких-либо эксцессов.
В четверг США в числе других стран подняли уровень опасности поездок в Гонконг.
В тот же день пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус назвала Китай "бандитским режимом" после того, как в государственной газете появилось фото и имя американского дипломата, предположительно, общавшегося с активистами.
"Сознательное государство себя так не ведет", - сказала Ортагус.
В понедельник Керри Лэм в интервью заявила, что Гонконг находится в шаге от развития очень опасной ситуации.
Также она обвинила активистов в использовании закона об экстрадиции в качестве предлога. Она считает, что их основная цель - "уничтожение Гонконга".
Ранее в пятницу власти сообщили, что для помощи полиции был привлечен бывший заместитель комиссара полиции Гонконга Алан Лау, вышедший в отставку. В 2014 году он руководил действиями полиции города во время демократических митингов.
Что предпринимает китайское правительство?
Пекин неоднократно предупреждал, что не потерпит продолжения демонстраций, а китайская армия выпустила ролик с учений по пресечению массовых беспорядков.
На видео, предположительно, снятом на территории Гонконга, хорошо вооруженные военные спускаются с вертолетов и, ведя стрельбу, продвигаются по улице и занимают жилые дома.