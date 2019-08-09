Протесты в Гонконге: демонстранты заняли аэропорт на три дня

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Активисты хотят привлечь внимание прибывающих иностранных туристов к своей акции

В Гонконге одетые в черное протестующие сели на пол в зале прилетов местного аэропорта. Таким образом они пытаются привлечь общественное внимание к ситуации в специальном административном районе.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Жители начали выходить на улицы после того, как местные власти начали рассматривать законопроект, который предусматривал выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями.

Бывшая британская колония была передана под управление Китая в 1997 году. Одним из условий передачи было соблюдение принципа "одна страна, две системы". Активисты считают, что их постепенно лишают демократических прав и автономии.

Требования демонстрантов:

Проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими Полный отзыв законопроекта об экстрадиции Отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.

Пекин предупредил протестующих, что они играют с огнем, и посоветовал не недооценивать твердую решимость центрального правительства страны.

Что происходит в аэропорту?

Демонстранты намерены оставаться в аэропорту всю неделю.

Они держат транспаранты на разных языках с лозунгами против Керри Лэм и полиции. Также они раздают авиапассажирам лифлеты, рассказывающие о сути протестов.

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Власти пока не пытались выгнать из аэропорта протестующих - активисты ведут себя мирно и практически не мешают работе аэропорта. Полиции там нет.

"Протест будет мирным до тех пор, пока не появится полиция", - сказал в интервью Рейтер один из протестующих. Руководство аэропорта Гонконга заявило, что протесты никак не скажутся на его работе.

Предыдущая акция протеста в аэропорту прошла 26 июля, собрав несколько тысяч жителей, включая авиаработников, и закончилась без каких-либо эксцессов.

В четверг США в числе других стран подняли уровень опасности поездок в Гонконг.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиции в аэропорту нет

В тот же день пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус назвала Китай "бандитским режимом" после того, как в государственной газете появилось фото и имя американского дипломата, предположительно, общавшегося с активистами.

"Сознательное государство себя так не ведет", - сказала Ортагус.

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В понедельник Керри Лэм в интервью заявила, что Гонконг находится в шаге от развития очень опасной ситуации.

Также она обвинила активистов в использовании закона об экстрадиции в качестве предлога. Она считает, что их основная цель - "уничтожение Гонконга".

Ранее в пятницу власти сообщили, что для помощи полиции был привлечен бывший заместитель комиссара полиции Гонконга Алан Лау, вышедший в отставку. В 2014 году он руководил действиями полиции города во время демократических митингов.

Что предпринимает китайское правительство?

Пекин неоднократно предупреждал, что не потерпит продолжения демонстраций, а китайская армия выпустила ролик с учений по пресечению массовых беспорядков.

На видео, предположительно, снятом на территории Гонконга, хорошо вооруженные военные спускаются с вертолетов и, ведя стрельбу, продвигаются по улице и занимают жилые дома.