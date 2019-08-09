Fitch повысило кредитный рейтинг России до уровня 2014 года

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.

"Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - говорится в сообщении агентства.

В июньском отчете агентства говорилось, что Fitch рассчитывает, что российская экономика ускорит рост во второй половине 2019 года.

Глава российского минфина Антон Силуанов отметил, что агентство "вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года".

По его мнению, решение Fitch "является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста".

"Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", - сказал Силуанов.

Fitch понизило рейтинг России с "BBB" до "BBB-" в январе 2015 года на фоне падения цен на нефть, курса рубля и введенных в отношении России санкций из-за аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

"Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пятничном пресс-релизе.

Именно сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста, считают эксперты Fitch.

Введение дополнительных санкций может привести к понижению рейтинга России, говорится в сообщении агентства.

К позитивным рейтинговым действиям могут привести, в частности, высокие цены на нефть и проведение российскими властями структурных реформ.

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S&P объявило свое решение за две недели до Fitch: агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. Агентство Moody's в феврале повысило рейтинги России с "Ba1" до "Baa3" - также нижней ступени инвестиционного уровня.

В июне агентство Fitch снизило прогноз относительно роста российского ВВП, вслед за Всемирным банком и российским Центробанком.

В Fitch и ЦБ спрогнозировали, что экономика начнет ускоряться во второй половине 2019 года. В Fitch рассчитывали на то, что начнет расти потребление. Кроме того, экономику поддержит рост госрасходов.