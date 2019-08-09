При взрыве под Северодвинском погибли пять сотрудников "Росатома"

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Пять сотрудников Росатома погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области 8 авуста, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее Минобороны России сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека. Приводились также данные о шести пострадавших.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, - говорится в сообщении. - В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

В минобороны ранее сообщали, что радиационный фон после взрыва был в норме, вредных выборосов в атмосферу не зафиксировано.

Тогда же пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

"В 11.50 по Москве 8 августа датчики АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорилось в сообщении администрации.

После этого фон снижался, и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, утверждали в пресс-службе.

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В пятницу издание Baza сообщило, что после ЧП шестерых пострадавших отправили в Москву самолетами санавиации.

"У пострадавших - два диагноза. Первый - очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиацинное облучение", - утверждало издание.

Пострадавшие в результате взрыва на полигоне в Архангельской области направлены в Москву, подтвердили в пятницу в пресс-службе правительства региона. При этом там не уточнили, сколько пострадавших было направлено в Москву, в каком они находились состоянии и с каким диагнозом.

"После стабилизации состояния пациенты, согласно рекомендациям специалистов, были направлены в федеральный центр", - цитировала пресс-служба заместителя главного врача Архангельской областной клинической больницы по экстренной и неотложной помощи Алексея Преловского.

Сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис писал в "Твиттере", что в районе села Ненокса заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, писала "Медуза".

Агентство Интерфакс сообщало, что в день происшествия в аптеках Архангельска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17.00 и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - рассказала агентству фармацевт одной из архангельских аптек.

Однако в правительстве области сообщили, что спрос на йодосодержащие препараты ненадолго вырос, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.

"МЧС отработало инструкцию: закрыть окна и двери в детсадах и больницах, заводская больница провела дезактивацию в [костюмах] химзащиты, больных не пустили к врачам, закрыли шлагбаум для скорых. По новостям не объявляли, просто обзванивали больницы и школы. Странно, что не было оповещения и сирены - должны были включить по идее, при получении замера в два раза превышающего норм рад фон. И улицы поливать, и траву вывести с газонов. Йод и правда скупили, идиоты", - рассказывал источник Би-би-си в Северодвинске.