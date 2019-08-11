Роскомнадзор требует не допускать "рекламу несанкционированных акций" в Youtube

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Google пока не комментировали заявление Роскомнадзора

Роскомнадзор потребовал от Google принять меры по недопущению "рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий" на Youtube. Google - материнская компания видеохостинга.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как утверждают в ведомстве, "ряд структур, имеющих Youtube-каналы, приобретают у Youtube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

Такие уведомления поступают, в том числе пользователям, которые не подписаны на каналы этих структур, уверены в Роскомнадзоре.

В пресс-службе Google решили не комментировать заявление ведомства, сообщает Интерфакс.

В воскресенье днем в первой десятке трендовых видео российского Youtube, остаются четыре трансляции вчерашнего митинга и "протестной прогулки" - в общей сложности они набрали около трех миллионов просмотров. В субботу во время самих акций короткие ролики о протестующих и прямые трансляции были еще более популярными.

Согласно правилам Youtube, в тренды попадают видео, соответствующие нескольким критериям, - среди которых количество просмотров, как быстро видео набирает популярность, дата публикации и т.д. Заплатить за попадание в тренды нельзя.

В правилах также указано, что хостинг может посылать уведомления не только о видео в каналах, на которые пользователь подписан, но и о роликах, которые соответствуют интересам пользователя.

"Популярный в определенных кругах видеохостинг"

О том, что Youtube использовался для манипулирования общественным мнением, в воскресенье также заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

"В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг Youtube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", - говорится в заявлении сенатора, которое цитирует ТАСС.

По его словам, "люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались".

"Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов", - уверен сенатор.

Андрей Климов - председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Первое заседание этой комиссии состоялось на этой неделе.

Ее члены пришли к выводу, что к акциям протеста в Москве причастны иностранные государства, в частности, США. Климов также обещал подготовить поправки в закон, которые вводят запрет на проведение митингов в определенных местах.

В субботу в Москве и десятках других российских городов прошли митинги протеста с требованием честных выборов и освобождения арестованных по делу о "массовых беспорядках" на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.