Ядерный центр сообщил имена погибших при взрыве под Северодвинском. Что о них известно

Руководство Российского ядерного центра, который занимается разработкой ядерного вооружения, сообщило имена погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области. В результате происшествия погибли пятеро испытателей, еще трое человек получили ранения средней тяжести.

Во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Еще трое человек получили ранения. "У них травмы средней тяжести. В основном, это переломы. Части [пострадавших] сделаны операции. Жизни их находятся вне опасности", - сообщил Костюков. "Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились достаточно серьезно, около года", - уточнил он.

Заявление руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ опубликовано на Ютуб-канале местного телевидения "Канал-16". В конце видеозаписи опубликованы имена погибших:

Евгений Коратаев

Сергей Пичугин

Вячеслав Липшев

Алексей Вьюшин

Владислав Яновский

Первым фамилии погибших сообщил саровский новостной портал Vsarov.ru.

11 и 12 августа в Сарове объявлен общегородской траур. Прощание с погибшими состоится 12 августа. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение рядом с площадью Ленина в центре города.

Что известно о погибших?

Евгений Коратаев

Правообладатель иллюстрации Evgeny Korataev

По словам знавших Коратаева людей, у него остались две семимесячные дочери. Также у него есть сын и дочь от первого брака. Его дочь Оксана Коратаева сказала Би-би-си, что ей сообщили о смерти отца.

"Я знал Евгения Коратаева, у него осталась мама старенькая, у него двойняшки, стал недавно дедом. 25 декабря - 50 лет [исполнилось]", - сообщил Би-би-си знакомый Коратаева.

Департамент коммуникаций "Росатома" сообщил РБК, что Коратаев был ведущим инженером-электроником отдела.

Сергей Пичугин

Правообладатель иллюстрации Vagabond MC

Инженер-испытатель Сергей Пичугин был членом байкерского клуба Vagabond MC. 10 августа в сообществе этого клуба в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография Пичугина.

"Погиб наш брат - Пичугин Сергей. Заботливый муж, любящий отец и верный друг. Активно участвовавший в жизни клуба. Он поддерживал нас, подчас находясь даже за сотни километров. Был рядом даже когда находился далеко и останется в нашей памяти. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте клуба Vagabond MC.

Вячеслав Липшев

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Lipshev

Начальнику научно-испытательной группы Вячеславу Липшеву было 40 лет. В открытых источниках говорится, что он был сотрудником "КБ-12". В рекрутинговых объявлениях "КБ-12" упоминается с пометкой "специальная тематика".

В Сети можно обнаружить научную работу, соавтором которой был Липшев. Тема этой работы - "Испытания элементов радиоэлектронной аппаратуры на ударную стойкость".

У Липшева есть 15-летний ребенок от первого брака, сообщили Би-би-си его знакомые. Информацию о смерти Липшева подтвердили его родственники.

Алексей Вьюшин

Алексей Вьюшин упоминается в качестве сотрудника ВНИИЭФ в судебном решении о водительском штрафе.

Также он значится в числе исполнителей одной из научно-исследовательских работ этого института, которая была проведена в 2011 году. Там говорится, что на тот момент Вьюшин был научным сотрудником отдела 0404.

По официальным данным "Росатома", Вьюшин разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение.

Владислав Яновский

Владислав Яновский упоминается как один из авторов патента, связанного с ВНИИЭФ. Он был заместителем начальника научно-испытательного отделения.

Что случилось в Архангельской области?

8 августа министерство обороны России сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - сообщило тогда министерство.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Однако потом это сообщение было удалено. Фармацевты в архангельских аптеках рассказывали, что население скупило весь йод.

В Белом море рядом с Северодвинском был замечен транспортный танкер "Серебрянка", который предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом писал эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис со ссылкой на спутниковые снимки проекта Planet.

Что взорвалось?

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник в оборонной промышленности писала, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

10 августа "Росатом" сообщил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорилось в сообщении ведомства.

"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - сообщал "Росатом".

Представитель госкорпорации также заявил РБК, что происшествие произошло в результате "стечения факторов".

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий, - сообщил собеседник агентства. - Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям".