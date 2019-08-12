Правообладатель иллюстрации Reuters

В Москве в субботу прошла крупнейшая за минувшие восемь лет протестная акция - на согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли несколько десятков тысяч человек. После митинга часть протестующих отправилась к администрации президента. Полиция задержала более 200 человек. Корреспонденты Русской службы Би-би-си подробно освещали события субботы, их итоговый материал вы можете прочитать на нашем сайте:

Люди вышли на улицы, несмотря на заведенное после акции 27 июля уголовное дело о "массовых беспорядках". В нем уже - 14 фигурантов. Отдельного внимания заслуживает история режиссера Дмитрия Васильева, который был задержан в пятницу и стал 13-м подозреваемым.

Васильев - инсулинозависимый диабетик; вскоре после задержания он был срочно доставлен в больницу из-за повышенного уровня сахара в крови. Что стало причиной экстренной госпитализации, не совсем понятно. Адвокат режиссера утверждает, что ему не позволили взять в изолятор инсулин и глюкометр, в Следственном комитете России это отрицают.

В воскресенье Васильева выписали и должны были привезти в суд по мере пресечения, однако в суде он не появился и в изолятор фактически не вернулся - в ночь на понедельник появились сообщения, что его освободили в связи с истечением срока его задержания. В каком он теперь находится статусе - неизвестно. Подробности этой истории читайте здесь.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Универсальное недовольство

Субботний митинг в Москве подтверждает разрастание протеста по всем показателям - численности, тематике, географии - даже тогда, когда потенциальные политические лидеры протеста изолированы, пишут в редакционной колонке журналисты газеты "Ведомости".

По их мнению, тк и не проявившаяся в каком-либо виде реакция руководства страны на развитие событий может говорить как об отсутствии у власти стратегии ответных действий, так и о неадекватном восприятии происходящего в целом - а скорее о том и о другом сразу.

"То, что начиналось как локальное недовольство недопуском оппозиционных кандидатов на выборы городского заксобрания, спустя три недели, по итогам жесткого разгона прошедших в промежутке несогласованных протестов и абсурдного уголовного дела о "массовых беспорядках", на глазах разрослось в недовольство куда более универсальное - обобщенно, против насилия государства и за человеческое достоинство в разных их проявлениях", - пишет газета.

По мнению "Ведомостей", размывание тематики не раздробило протест, а расширило его потенциальную аудиторию. Кроме того, Митинг 10 августа прошел при практически полностью обновленном списке выступавших, а новыми лицами протеста стали те, чья аудитория - молодежь в возрасте от 20 до 35 лет.

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Селибритизация" протеста

Газета "Коммерсант" напоминает, что резолюция субботнего митинга фактически содержит ультиматум: "Если кандидаты, независимые от власти, не будут зарегистрированы, мы будем требовать отмены результатов выборов 8 сентября". Опрошенные газетой эксперты разошлись во мнениях о том, поможет ли это требование поддержать и консолидировать протестные настроения.

"У всех оппозиционеров разные цели, любая конкретизация резко ограничит число тех, кого интересуют эти митинги, - считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Никто из тех, кто выдвигает это требование, всерьез не рассчитывает на отмену или перенос выборов. Для них форма и картинка важнее содержания и конкретного результата".

По мнению политолога Александра Кынева, "селебритизация" протеста означает, что все попытки власти дискредитировать протест провалились.

"Протест становится не просто социально одобряемым, но и модным, - полагает он. - Продолжение прессинга со стороны власти будет только ускорять этот процесс, поэтому необходимо включать хоть какие-то элементы, напоминающие переговоры с оппозицией. Повестка сформируется сама собой, крики о ее необходимости - это ерунда".

Путин начал с объятий с Западом. Теперь он хочет отомстить

Бывший корреспондент Би-би-си в Москве, работавший затем в 2006-2009 году советником российского правительства, писатель и журналист Ангус Роксборо делится в Guardian своими мыслями о 20-летнем пребывании Владимира Путина у власти.

После стольких лет конфронтации с Западом уже трудно вспомнить, что начинал Путин как прозападный лидер. И хотя некоторые утверждают, что российский президент никогда не был по-настоящему прозападным, а лишь умело маскировал свои истинные цели доминировать в мире, Роксборо не сомневается, что и Путин, и его окружение в первые годы у власти действительно считали себя и "западниками", и даже демократами.

По мнению Роксборо, пока Путин у власти, отношения с Западом вряд ли улучшатся. Но в долгосрочной перспективе надежда есть. Российский двуглавый орел всегда смотрел в обе стороны: на Запад и внутрь собственной души. Теперешний период славянофильства и русской исключительности неминуемо закончится, потому что средний класс и интеллигенция остаются западниками.

Но кто бы ни стал преемником Путина, Запад должен запомнить, что российский президент до сих пор сохраняет популярность у населения, потому что инстинктивно разделяет настроение народа, отражая его желание одновременно быть частью большого мира, от которого еще советские люди были отделены десятилетия, и чувствовать уважение к себе и безопасность. Эти приоритеты будут неизменны для любого президента России.

Китай требует не вмешиваться

Правообладатель иллюстрации Reuters

Китайские власти нервно отреагировали на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о протестах в Гонконге.

Рааб провел телефонный разговор с главой администрации Гонконга Керри Лэм, во время которого настаивал на необходимости политического диалога с протестующими и независимого расследования жесткого подавления протестов.

Как пишут Guradian и издание I, официальный представитель МИД Китая заявил, что дни, когда Британия управляла Гонконгом, давно прошли. У Соединенного Королевства нет никаких прав давать советы по внутренним делам, а Гонконг не нуждается в иностранном вмешательстве.

МИД Китая считает, что звонок напрямую главе администрации Гонконга был ошибкой и видит в этом попытку давления.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В Лондон с двухдневным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На понедельник запланированы его встречи с министром финансов Британии Саджидом Джавидом и советником премьер-министра Эдвардом Листером, на вторник - с главой минобороны Беном Уоллесом и министром по вопросам "брексита" Стивеном Баркли. Встречи с Борисом Джонсоном в графике Болтона нет.

Как ожидается, советник Трампа призовет Британию занять более жесткую позицию по отношению к Ирану, а также обсудит ситуацию с китайской компанией Huawei. По данным Си-эн-эн, Болтон попытается надавить на Лондон, чтобы он отказался от технологий Huawei.

Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос по делу об уклонении от налогов. Украинские СМИ сообщали, что речь идет о сделке по покупке телеканала "Прямой".

25 июля Порошенко уже побывал в ГБР - тогда он давал пояснения по поводу соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Сам экс-президент заявлял, что нет ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является.

Руководство Российского ядерного центра, который занимается разработкой ядерного вооружения, сообщило имена погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области. Собрали, что известно о погибших, а также о самом взрыве:

Джонсон обещает Британии новые тюрьмы

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правительство Британии решило выделить 2,5 млрд фунтов на строительство новых тюрем, а также на расширение и модернизацию существующих исправительных учреждений. Количество мест в тюрьмах планируется увеличить на 10 тысяч.

Также Борис Джонсон обещал выделить дополнительные средства на борьбу с растущей преступностью.

"Охоты" не будет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одну из главных ролей в "Охоте" исполнила Хилари Суонк

Кинокомпания Universal Pictures отменила выход фильма "Охота" в свете недавних случаев массовой стрельбы в США и критики со стороны американского президента Дональда Трампа.

Ровно 50 лет назад начался кровавый конфликт в Северной Ирландии. Сейчас жители острова боятся, что выход Британии из ЕС принесет новую вспышку насилия. Причины этого могут выглядеть иррациональными, но опасения вполне реальны, пишет наш корреспондент Юри Вендик.

Дайджест подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов