Зеленский упростил выдачу паспортов россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

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Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям. Это ответная мера на выдачу паспортов жителям Донбасса.

Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины", и гражданами Российской Федерации, "подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям". Эти делается с целью обеспечения защиты прав и свобод человека, сказано в тексте указа.

Из него следует, что для получения украинского паспорта россиянам нужно будет отказаться от своего гражданства и предъявить документ, подтверждающий преследования за политические убеждения. Это может быть справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном порядке, который должно установить правительство.

Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины.

Указ Зеленского ожидаем. Он заявил о намерении выдавать паспорта россиянам 27 апреля этого года, спустя три дня после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Фактически речь шла о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев обвиняет Москву в причастности к боевым действиям на востоке Украины, Москва называет это внутренним конфликтом на Украине.

"Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу", - заявил тогда Зеленский.

Президент Украины предостерегал власти России от раздачи паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса, намекая на то, что на гражданство могут претендовать люди с криминальным прошлым.

Заочную полемику президенты двух стран продолжили летом. 17 июля Путин подписал указ, по которому получить российское гражданство по упрощенной процедуре смогут не только жители ДНР и ЛНР, но и все проживавшие в Донецкой и Луганской областях Украины.

Для того чтобы претендовать на упрощенную процедуру, достаточно иметь документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей к апрелю 2014 года, когда в Донбассе начались боевые действия, было сказано в новом указе Путина.

Зеленский в тот же день поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства "этническим украинцам из дружественных стран".

По состоянию на 17 июля российские паспорта получили 10 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

В апреле Путин объяснял свое решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса гуманитарными соображениями. В Киеве же считают, что российские власти нацелены на оккупацию востока Украины по сценарию Абхазии и Южной Осетии, которой предшествовала массовая выдача жителям российских паспортов.

В мае открылись пункты выдачи паспортов в Ростовской области, граничащей с неподконтрольными Украине территориями.

11 июля впервые после президентских выборов на Украине Путин и Зеленский поговорили по телефону. Второй разговор состоялся по инициативе украинского президента 7 августа. Поводом для него стало обострение ситуации в Донбассе, где за один день погибли четверо украинских военнослужащих.