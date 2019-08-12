Южнокорейская поп-группа BTS объявила о перерыве в карьере

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption BTS - одна из самых популярных корейских музыкальных групп

Суперпопулярная мальчиковая группа BTS из Южной Кореи, также известная как Bangtan Boys или Beyond The Scene, объявила о перерыве в карьере на неопределенный, но, как отмечается, короткий срок.

Накануне музыканты дали последний на ближайшее время концерт в Сеуле.

В компании Big Hit Entertainment, которое выступает как агент группы, заявили, что семь участников группы будут отдыхать.

В компании добавили, что перерыв в карьере "даст ребятам возможность насладиться обычной жизнью 20-летних молодых людей, хотя и ненадолго".

Это первая пауза в карьере группы, которая дебютировала в 2013 году. Сколько будет длиться перерыв, пока неизвестно.

Коллектив BTS состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали называться Beyond The Scene.

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Это один из крупнейших бойбендов в мире, в этом году музыканты стали первой южнокорейской группой, завоевавшей первое место в британском хит-параде. Затем, в июне они стали первой южнокорейской группой, выступившей на стадионе Уэмбли.

С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру и в этом году завоевали первое место в американских чартах со своим альбомом Love Yourself.

Их карьера развивалась стремительно, а популярность только нарастает.

Песни BTS лидируют по числу скачиваний на iTunes более чем в 70 странах.

Группа является ярким представителем K-pop. Это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и соединивший в себе элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Со временем K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи.