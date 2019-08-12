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Школьников из города Нижнеудинска Иркутской области, пострадавшего в результате наводнений, отправили на отдых в детский лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области. Дети и сопровождавшие их взрослые пожаловались на условия отдыха в лагере и решили вернуться обратно.

В минувшую пятницу 179 детей из восьми школ и двух интернатов Нижнеудинска на спецпоезде приехали в Сасовский район Рязанской области вместе с 15 сопровождающими.

Как сообщала пресс-служба администрации города Сасово, на станции школьников торжественно встречали глава города Евгений Рубцов и глава района Сергей Макаров. После этого детей на автобусах отвезли в лагерь "Лесная сказка".

Через два дня на телеканале "ГТРК Иркутск" вышел сюжет, в котором были показаны видеозаписи и рассказы отдыхающих. Они утверждали, что в лагере нет горячей воды, мебель в корпусах сломана, а стены обшарпаны.

На одной из видеозаписей показан корпус с душевыми кабинами, в котором нет дверей и выключателей.

Сопровождающий воспитатель Людмила Булавина рассказала телеканалу, что после распространения записей в соцсетях в лагерь приехала техника для облагораживания территории.

"Как мне родители написали: "Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в "Лесную сказку", а привезли в лесной ад", - сказала она.

В понедельник пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что дети и педагоги приняли решение вернуться домой и отказались от предложений перевести их в другие лагеря.

В администрации Сасовского района Рязанской области Би-би-си сообщили, что в лагере оборудуются отопительные пункты, туда выехали представители руководства области.

Следственный комитет, тем временам, начал процессуальную проверку сообщений об антисанитарных условиях в лагере, а областная прокуратура возбудила административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в отношении директора учреждения.

"Могли отковырнуть штукатурку"

Директор лагеря Маргарита Сурикова рассказала региональному изданию RZN.info, что ее лагерь выбрала соцзащита Иркутской области из-за низкой стоимости путевок. Она также отметила, что заранее предупреждала власти о том, что лагерь не отапливается.

"Что касается жалоб, то мы перед этим отработали три смены, и где-то дети могли отковырнуть штукатурку или сломать что-то, но в целом мне показалось, что заехавших детей искать недостатки в лагере подстрекали приехавшие с ними взрослые", - добавила она.

Глава администрации Сасовского района Сергей Макаров в интервью RZN.info рассказал, что школьники и взрослые еще до приезда в лагерь демонстрировали свое недовольство.

"Я сам с ними общался, когда мы их встречали. У некоторых детей было мнение "мы хотим домой", еще не видя ничего, будучи на вокзале. Взрослые тоже были настроены по-разному. Кто-то действительно ехал от беды и совсем не думал, что их везут на какой-то южный курорт. Кто-то при приезде уже хотел домой", - сказал он.

Правительство Рязанской области в понедельник сообщило, что лагерь в начале лета получил необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение, а также был проверен на соблюдение требований безопасности.

"В 2019 году в лагере за первые три смены отдохнули 468 детей, которые остались довольны отдыхом", - говорится в сообщении правительства.

Лагерь с 40-летней историей

В понедельник в лагерь приехала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. По ее словам, учреждение числилось в реестре оздоровительных учреждений Рязанской области и все разрешительные документы у него имелись.

"К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации", - сообщила она.

По словам министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, из-за плохой погоды в регионе детям была дополнительно приобретена теплая одежда. "Для усиления рациона питания в лагерь были дополнительно завезены мясо, фрукты, дополнительная мебель, благоустроена территория", - цитирует Щетинкину агентство ТАСС.

На сайте лагеря "Лесная сказка" сообщается, что он открылся в 1976 году и в советские времена состоял на балансе местного станкостроительного завода. С 1997 года лагерь был в аренде профкома завода, а с 2003-го года существует как самостоятельное юридическое лицо.