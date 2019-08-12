Бывший пресс-секретарь клуба "Ахмат": "Я назвал судью козлом. Теперь я безработный"

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Футбольный матч "Спартак" - "Ахмат" в Грозном 11 августа закончился скандалом и публичным оскорблением арбитра. Би-би-си поговорила с человеком, который взял ответственность за этот поступок, а также с фанатами московской команды, которые были на стадионе.

Матч между грозненской командой и "Спартаком" проходил на стадионе "Ахмат Арена" в минувшее воскресенье.

Гости одержали победу со счетом 3:1. К концу матча игрок чеченской команды получил вторую желтую карточку. В этот момент из динамиков раздалась фраза: "Ассаламу Алейкум!".

Фанаты хором ответили на приветствие, после чего по громкой связи прозвучало оскорбление в адрес судьи. Теперь уже бывший пресс-секретарь клуба "Ахмат" Ризван Эдильсултанов рассказал Би-би-си, что это он заскочил в комментаторскую кабину и выхватил микрофон, не совладав с эмоциями.

"Я сидел рядом, и когда увидел, что происходит явная несправедливость, не сдержался", - сказал он. По словам Эдильсултанова, он не матерился, а назвал судью "козлом".

Сразу после этого, рассказывает бывший пресс-секретарь чеченской команды, к нему подошел директор клуба и уволил его: "Он сказал, что такие правила. Теперь я безработный".

Одна из 300 фанатов "Спартака", которая приехала в Чечню поддержать свою команду, рассказала Би-би-си, что болельщики ожидали нечто подобное и даже делали ставки, на какой минуте раздастся крик в микрофон.

"Обстановка там в принципе была не очень приятной. Там везде были люди, обвешанные оружием. Это не похоже на обычный ОМОН, который следит за порядком на матчах. Видно, что это армия", - рассказала фанатка, попросившая не называть своего имени.

По словам болельщицы, она услышала фразу, похожую на "Судья - козел", произнесенную с сильным акцентом. Трибуна болельщиков "Спартака" никак не отреагировала на это происшествие.

"Мы скандировали: "Русские вперед", пели "Катюшу", а они, мне кажется, даже не понимали этого и подпевали нам. Фанатская культура там в зародышевом состоянии", - рассказывает болельщица.

Скандал с "Тереком"

Оскорбления в адрес арбитра в Чечне звучат не впервые. В 2013 году во время игры "Ахмата" (грозненского клуба, который тогда назывался "Терек") Рамзан Кадыров крикнул в микрофон: "Судья продажная! Козел ты!".

Глава Чечни позже подтвердил, что это был он, и извинился. Контрольно-дисциплинарный комитет тогда оштрафовал чеченский клуб, и следующие два матча футболисты "Терека" провели на нейтральной зоне.

После этого случая из регламента чемпионата исчез пункт о запрете использования микрофона. В 2016 году на товарищеском матче Россия - Румыния, который проходил в Грозном, в микрофон прозвучали призывы поддержать сборную России.

В 2018 году использовать микрофон снова запретили, но во время очередной игры клуба "Ахмат" на "Ахмат Арене" микрофон снова использовался для поддержки команды. В итоге клуб вновь оштрафовали.

По словам местного жителя, который посещал несколько игр чеченской команды, чаще всего в микрофон кричит президент футбольного клуба Магомед Даудов, который также является спикером парламента Чечни.