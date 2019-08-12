Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере

Из-за нехватки персонала в тюрьме, в которой в субботу обнаружили мертвым финансиста Джеффри Эпштейна, надзор за ним был менее тщательным, чем положено, сообщают американские СМИ.

Как сообщается, охранники тюрьмы "Метрополитен" на Манхэттене в Нью-Йорке вынуждены работать сверхурочно из-за неукомплектованности штата работников. Это - не единственное нарушение режима, обнаруженное после смерти финансиста.

Президент нью-йоркского филиала американской федерации служащих правительственных учреждений Серена Грегг сообщила Washington Post, что один из охранников в день гибели финансиста работал пятый день подряд (все дни он работал сверхурочно).

"Из-за сложившихся там условий не случись это с Эпштейном, это случилось бы с кем-то другим, - рассказала она газете. - Это был лишь вопрос времени. Это было неизбежно. Сотрудники работали на пределе возможностей".

Грегг сказала, что неоднократно жаловалась на условия работы сотрудников исправительного учреждения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эпштейн мог провести за решеткой 45 лет

После попытки самоубийства в июле Эпштейн находился под специальным надзором. По инструкции сотрудники охраны тюрьмы должны были в обязательном порядке проверять Эпштейна каждые 30 минут.

Однако, как сообщает Fox News, Эпштейн оставался без присмотра на протяжении нескольких часов до того, как был обнаружен мертвым.

Как пишет Washington Post, заключенный, с которым делил камеру Эпштейн, был переведен из нее в пятницу за некоторое время до происшествия.

Причины этого решения неизвестны. Непонятно также, почему к Эпштейну не подселили другого заключенного.

Министерство юстиции и ФБР начали расследования обстоятельств гибели финансиста.

66-летнего Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство. Ему грозило 45 лет тюрьмы.

В воскресенье было проведено вскрытие его тела. Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка Барбара Сэмпсон заявила, что требуется дополнительная информация для установления причины смерти.

Она отметила, что по просьбе представителей Эпштейна на процедуре вскрытия присутствовал частный патологоанатом.

Что будет с делом финансиста?

Эпштейн был арестован 6 июля по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство. По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке и платил им сотни долларов за сексуальные услуги. Сам Эпштейн все обвинения отвергал.

За день до гибели Эпштейна были обнародованы сотни страниц судебных документов, в том числе новые подробности обвинений в сексуальном насилии. В одним из случаев женщина утверждала, что ее заставили заниматься сексом с влиятельными друзьями Эпштейна.

Документы были собраны в рамках иска против помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, которая, по версии обвинения, и организовывала секс-траффик для миллиардера (она отрицает все обвинения и находится на свободе).

Согласно документам, другая истица Вирджиния Джюффре заявила, что Максвелл наняла ее работать на Эпштейна массажисткой в возрасте 15 лет. Также она утверждала, что Максвелл познакомила ее с сыном королевы Елизаветы II принцем Эндрю и подстрекала ее заняться с ним сексом.

Букингемский дворец заявил, что любые предположения о неподобающих действиях с несовершеннолетними являются абсолютной неправдой. В 2015 году обвинения убрали из судебных документов.

В интервью CBS News эксперты в области права предположили, что федеральные прокуроры, скорее всего, прекратят уголовное расследование в отношении Эпштейна из-за его смерти.

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы нескольких женщин в деле, сказала CBS, что намерена подавать гражданский иск в отношении имущества Эпштейна.

Генеральный прокурор США Уильям Барр сказал: "В связи со смертью Эпштейна возникают серьезные вопросы, требующие ответов". Он призвал провести тщательное расследование.

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Эпштейн был хорошо знаком с принцем Эндрю

Кто такой Эпштейн?

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке и преподавал математику и физику в частной школе Далтон на Манхэттене. Затем он начал работать в финансовой сфере и основал собственную фирму J Epstein & Co, которая занималась управлением активами клиентов, в совокупности превышавшими миллиард долларов.

Но детали работы Эпштейна, в том числе список его клиентов, были покрыты завесой тайны. Оценки его состояния разнятся. Компания миллиардера была зарегистрирована на Виргинских островах и не публиковала публичные отчеты.

Он был известен кругом своих знаменитых друзей и коллег. Эпштейн был связан с Дональдом Трампом, принцем Эндрю, актером Кевином Спейси и известным адвокатом Аланом Дершовицем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешний президент США Дональд Трамп был среди друзей Эпштейна

Впервые внимание правоохранителей он привлек в 2005 году, когда родители 14-летней девочки обратились в полицию Флориды, обвинив Эпштейна в том, что он домогался их дочери в своем особняке. В ходе обыска в доме финансиста обнаружили фотографии девушек.

Прокурорам удалось договориться о сделке, и в 2008 году Эпштейну не предъявили федеральных обвинений, по которым он мог провести в тюрьме остаток жизни. Вместо этого он был приговорен к полутора годам заключения. Отбывая срок, он мог отлучаться в свой офис по 12 часов в день, шесть дней в неделю. Отсидев 13 месяцев, он был освобожден с испытательным сроком.