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В ночь на вторник президент США Дональд Трамп неожиданно прокомментировал загадочный взрыв под Северодвинском, в результате которого погибли пять человек.

"Соединенные Штаты многое усвоили после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, но более современные технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

SSC-X-9 Skyfall - кодовое обозначение новейшей российской ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

За несколько часов до заявления Трампа источники газеты New York Times сообщили, что американская разведка склонна полагать, что взрыв под Северодвинском произошел именно при испытании этой ракеты.

На днях о такой возможности говорили источники агентства Рейтер, накануне об этом также писало издание The Bell. Официальной информации на этот счет по-прежнему нет.

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Таганский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении участницы акции 10 августа Дарьи Сосновской, которую при задержании сотрудник полиции ударил в живот.

Накануне вечером стало известно, что девушка обратилась в больницу, врачи заподозрили у нее сотрясение мозга. Пока непонятно, будет ли она госпитализирована.

В понедельник Сосновская написала заявление в Следственный комитет России с жалобой на действия полицейских. Московская полиция объявила о начале служебной проверки в связи с инцидентом.

В СМИ и соцсетях появились личные данные полицейского, якобы ударившего Сосновскую, однако в МВД заявили, что этот человек не имеет никакого отношения к случившемуся.

Люблинский суд Москвы рассмотрит дело движения "Новое величие", участники которого, по данным следствия, хотели свергнуть существующий политический строй в России.

Изначально в уголовном деле об организации экстремистского сообщества было 10 обвиняемых, из них под следствием остаются восемь: четверо находятся в СИЗО, четверо - под домашним арестом.

В марте двое обвиняемых - Рустам Рустамов и Павел Ребровский - заключили сделку со следствием и получили два года условно и два с половиной года колонии общего режима соответственно.

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Financial Times сравнивает акции протеста в Москве и Гонконге и приходит к выводу, что в обоих случаях протесты, начавшиеся с единичной жалобы, переросли в более широкое недовольство действиями власти.

Руководство обеих стран даже выбрало по сути одинаковую линию защиты, утверждая, что массовые протесты организуются иностранными врагами.

Дилеммы, с которыми сталкиваются власти при рассмотрении вопроса о том, отвечать ли репрессиями или уступками, также схожи. Путь репрессий разжигает чувство несправедливости, которое в первую очередь побуждает людей выходить на улицы.

В обоих случаях на тактику правительства и протестующих влияет то, что демонстранты выходят на улицы не впервые. Предыдущие волны протестов постепенно сходили на нет. Это, возможно, объясняет тактику властей обеих стран - тянуть время. Но поскольку протесты продолжаются, угроза насильственных репрессий явно возрастает.

Что бы ни случилось, считает FT, возвращение протестных акций на улицы Москвы и Гонконга позволяет предположить, что либерализм, который презирает российский лидер Владимир Путин, подобен периодической лихорадке. Лихорадка может реагировать на "лечение", проведенное полицией, но она вернется.

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Агентству Рейтер стало известно, что новым послом США в России может стать нынешний специальный представитель США по КНДР Стивен Биган.

Посол Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности, заявили на прошлой неделе в госдепартаменте.

Если Биган действительно будет утвержден на должность посла, то это может негативно отразиться на усилиях США по возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, что является политическим приоритетом Дональда Трампа.

Биган оставил должность главы отдела международных отношений компании Ford, чтобы стать спецпредставителем США по КНДР.

56-летний Биган изучал политологию и русский язык в Мичиганском университете, много лет работал штатным сотрудником конгресса и был помощником по внешней политике Белого дома при президенте Джордже Буше.

Также он работал директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы, а затем был членом совета директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.

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Опрос, проведенный британской социологической службой ComRes по заказу газеты Daily Telegraph, показал, что 54% взрослого электората страны поддерживают идею "брексит" - любой ценой". Избиратели даже готовы на то, чтобы премьер-министр, если не будет другого выхода, приостановил работу парламента.

Если же будут объявлены внеочередные выборы в Палату общин, то 31% готов отдать свои голоса Консервативной партии, 27% - Лейбористской, по 16% - Либерально-демократической и Партии брексита. По подсчетам издания, при таком голосовании тори утратят большинство в парламенте.

Также британцы отрицательно относятся к идее привлечь королеву к разрешению политического кризиса вокруг "брексита". 77% респондентов хотят, чтобы Ее Величество отказалась бы вмешиваться в процесс "брексита" и была по-прежнему вне политики.

Times рассказывает, что мошенники из Румынии принесли в Лондон новую напасть, впрочем, хорошо знакомую жителям крупных российских городов еще по 1990-м годам.

Местных жителей и туристов атакуют наперсточники. Они орудуют на Вестминстерском мосту, а также на южном берегу Темзы.

По данным лондонской полиции, в центре города орудует по крайней мере 14 группировок. 30 человек уже были арестованы в этом году, 10 из них депортировали. По оценкам ведомства, туристы, которые являются основными жертвами мошенников, уже лишились десятков тысяч фунтов стерлингов.

Полиция объясняет принцип работы наперсточников и призывает туристов и жителей города быть разумнее и не поддаваться на трюки мошенников.

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Международный аэропорт Гонконга, не работавший в понедельник из-за протестов, возобновил работу. Накануне территорию одного из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира заняли протестующие. Впоследствии они покинули аэропорт, заявив, что достигли своей цели.

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Как выяснили американские СМИ, в тюрьме, где содержался обвиняемый в торговле людьми и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, обнаружили массу нарушений. Эпштейна нашли мертвым в камере манхэттенской тюрьмы в субботу. По данным СМИ, перед этим к финансисту несколько часов никто не заходил, хотя по инструкции охранники должы были делать это каждый полчаса. Кроме того, за день до смерти заключенного, который делил с Эпштейном камеру, перевели в другое место.

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Наш корреспондент Сергей Горяшко объясняет, чем занимается Мосгордума, до выборов в которую не допустили независимых кандидатов, и стоит ли действующему мэру Сергею Собянину ее бояться:

Дайджест подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов