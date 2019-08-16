"Король наркоинтернета" исчез в аэропорту Киева перед депортацией в Израиль

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В Киеве перед депортацией в Израиль скрылся основатель сети для распространения наркотиков TeleGrass Амос Дов Сильвер. "Король наркоинтернета" сбежал от сотрудников правоохранительных органов Украины в киевском аэропорту, сообщила израильская полиция.

Он известен как создатель сети TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах.

Как пишут израильские СМИ, в аэропорту он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в магазин дьюти-фри и исчез.

В сообщении пресс-службы полиции Израиля сказано, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по статье "побег с места лишения свободы или из-под стражи".

Кто он такой?

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. Он имеет двойное гражданство США и Израиля. В марте 2019 года он был арестован в Киеве по запросу властей Израиля. Там он обвиняется в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ.

"Все началось в конце 90-х в Израиле, когда 15-летний юноша порвал со своей ультраортодоксальной семьей и стал одним из лидеров движения за легализацию марихуаны. Дов Сильвер не скрывал, что долгие годы курил коноплю. Вместе с группой единомышленников он устраивал серию демонстраций и фестивалей с целью популяризации каннабиса", - писало о нем украинское издание "Страна".

В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

В интервью израильской газете Haaretz он рассказывал, что рассматривает TeleGrass в первую очередь как идеологический проект - "шаг на пути к легализации марихуаны".

В Израиле он имел проблемы с законом. Его арестовывали за торговлю марихуаной, а его водительские права аннулировали после того, как он признался психиатру, что курил за рулем.

Задержание на Украине

10 марта 2019 года Сильвер сообщил в "Фейсбуке", что находится в Киеве и посредством TeleGrass купил коноплю трех разных сортов. Правоохранительные органы Израиля и Служба безопасности Украины сообщали, что он прилетел на Украину вести переговоры с местными участниками нелегального наркобизнеса.

Знакомый Сильвера на условиях анонимности рассказывал "Стране", что его заманили в Киев обманом. 12 марта его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Вскоре после задержания Сильвера в Киеве израильская полиция провела аресты 42 человек, занятых в организации работы TeleGrass. Сайт платформы перестал работать.

В июле Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу его адвокатов на решение Генпрокуратуры о его экстрадиции в Израиль. Позже Киевский апелляционный суд отпустил его под домашний арест.