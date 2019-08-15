Силовики не отдадут частоты под 5G. Что это значит для россиян? Объясняем в 100 и 500 словах

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Президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности России, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для строительства сетей пятого поколения (5G). Это самый подходящий диапазон, но он занят военными и спецслужбами. Судя по всему, Россия будет строить 5G на других частотах, для которых пока нет оборудования.

О согласии Путина с позицией Совбеза по частотам пишет газета "Ведомости" со ссылкой на анонимные источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. "Традиционно мы служебную переписку никак не комментируем", - сказал он.

5G в России, скорее всего, будут развивать на частотах в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на обновленный проект концепции развития сетей пятого поколения.

В проекте говорится, что подходящий диапазон 3,4-3,8 ГГц можно было бы использовать совместно с военными. По данным "Ведомостей", Совбез выступил в том числе против совместного использования частот.

Что изменится, если в России придется развивать 5G на "неподходящих" частотах?

Интернет на 5G будет в 10-100 раз быстрее, чем на 4G.

Развитие 5G - это "вопрос выживания", заявлял вице-премьер Максим Акимов, курирующий телекоммуникационную отрасль. По его словам, без сетей нового поколения экономику России "можно будет списывать". Вице-премьер сравнил 5G c электричеством, без которого в XX веке невозможно было построить индустриальную экономику.

В минкомсвязи считают, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. "Для других диапазонов - 4,4-4,99 ГГц - оборудования нет, а отечественное появится лет через пять. Это убийственно долго", - заявлял пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

Для розничных потребителей 5G - это в первую очередь очень быстрый мобильный интернет. Настолько быстрый, что полнометражный фильм можно будет скачать почти мгновенно.

Также сети пятого поколения открывают новые возможности для развития интернета вещей (концепции среды, в которой все электронные устройства имеют доступ в интернет, могут передавать данные и взаимодействовать между собой без вмешательства человека), беспилотного транспорта, медицины.

Чтобы подключиться к такой сети, нужно будет купить новый телефон. Крупные производители электроники уже продают устройства, способные подключиться к сетям пятого поколения.

Первыми странами, в которых был официально запущен 5G, 4 апреля 2019 года стали Южная Корея и США. Сети разворачиваются постепенно. И пока связь пятого поколения доступна немногим.

В России в последние годы также обсуждался запуск 5G. В 2017 году в проекте программы "Цифровая экономика" минкомсвязи указывало, что к 2020 году планируется построить сети пятого поколения во всех городах-миллионниках. Затем массовое внедрение нового стандарта отложили до 2022 года.

О сетях пятого поколения упомянул Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. "Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G", - говорил президент.

Но уже в марте стало известно, что у мобильных операторов могут возникнуть сложности с получением самых подходящих для 5G частот в 3,4-3,8 ГГц.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Совбезу под руководством Николая Патрушева удалось убедить Путина не отдавать популярные частоты под связь 5G

Министерство обороны в своем отзыве на проект концепции развития сетей пятого поколения в России выступило против передачи этого диапазона мобильным операторам. Причина: на частотах 3,4-3,8 ГГц работает военная спутниковая связь, ею пользуются спецслужбы и "Роскосмос".

Несколько месяцев чиновники обсуждали вариант, который устроил бы всех. Вице-премьер Максим Акимов в июне говорил, что ему удалось вовлечь в этот процесс куратора оборонно-промышленного комплекса - вице-премьера Юрия Борисова. Также в обсуждении участвовал "Ростех".

"Если одни лишь операторы будут бегать и кричать по рынку "нам надо", из этого ничего не выйдет. А если в хорошем смысле объяснить, почему это надо очень многим структурам, то получится очень гармоничная история. Частоты придется освобождать", - говорил Акимов.

15 августа газета "Ведомости" написала, что Путин наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности, в котором Совбез выступает против передачи частот 3,4-3,8 ГГц под сети 5G.

Минкомсвязи предлагает развивать новый стандарт на частотах 4,4-4,99 ГГц. Но для этого диапазона нет оборудования, а отечественное появится только через 5 лет. Эксперты считают, что большинство производителей будут ориентироваться на мировой спрос и создавать оборудование, совместимое с признанным во всем мире диапазоном.

России для 5G придется "создавать все свое", заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов на брифинге на ПМЭФ в июне 2019 года. По его словам, "Ростех" приглашает иностранных партнеров, но только на условиях 100%-ной локализации продукции. "Пока реально никто не объявился", - говорил Чемезов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью о том, что Путин согласен с позицией силовиков относительно передачи частот.

Ранее он заявлял, что вопрос о передаче частот будет решать правительство, а не президент.

В декабре 2018 года пресс-секретарь рассказывал, что у Путина нет смартфона. "Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут", - сказал Песков.

У операторов ранее уже возникали сложности с получением частот - для связи 3G. Бизнес не мог договориться с военными два года. В 2009 году военные согласовали использование необходимого диапазона после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил минобороны и минкомсвязи расчистить частоты.