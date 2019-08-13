Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

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Глава Госкомитета национальной безобасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев обвинил бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.

"Атамбаев рассчитывал, что следующим шагом будет принудительный привод. Он держал на территории дома стариков, детей, платил им... Рассчитывал, что будут столкновения. Ему нужна была кровь. Чтобы совершить госпереворот, нужна была кровь - тогда он обвинил бы власть", - сказал Опумбаев на пресс-конференции.

Позднее начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев подтвердил, что Атамбаеву предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, захвате заложников, применении насилия против представителя власти и убийстве. Бывшему президенту Кыргызстана может грозить пожизненный тюремный срок.

Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес политически мотивированы.

После штурма

Заявления киргизских чиновников были сделаны после прошедшей на прошлой неделе операции по задержанию Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы Бишкека. В ходе штурма началась перестрелка, которая на следующий день, 8 августа, вылилась в столкновения сторонников Атамбаева и силовиков. В результате погиб один боец спецназа.

Орозбек Опумбаев заявил, что экс-президент во время штурма сам стрелял в бойцов спецназа на поражение и единственный погибший сотрудник правоохранительных органов был ранен из оружия, которое обнаружили в доме Атамбаева.

Сам бывший президент не стал отрицать, что применял оружие: "У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он.

Генпрокуратура Кыргызстана заявила, что изъяла из дома Атамбаева 24 единицы огнестрельного оружия, в том числе шесть автоматов Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, охотничьи ружья и карабины, помповое ружье и травматический пистолет.

"Хватают всех подряд"

Известная в Кыргызстане правозащитница Рита Карасартова рассказала, что к ней обратилась жительница села Кой-Таш, которая утверждает, что "по селу ходят следователи, хватают всех подряд до выяснения обстоятельств".

"Село обесточили, интернета нет, телефонной связи нет, ТВ каналы не транслируются", - пишет Карасартова.

МВД Кыргызстана категорически все обвинения отвергает. Министерство опубликовало заявление, в котором утверждается, что "никаких вымогательств, угроз, преследований не было", а в селе проводятся "необходимые следственные мероприятия" по событиям 7-8 августа.

Как стало известно во вторник, по итогам прошедших проверок должности лишился заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов, который непосредственно вел переговоры с Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений и убедил бывшего президента сдаться.

"По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова", - заявили в пресс-службе ведомства.

В генеральной прокуратуре страны Интерфаксу сообщили, что ущерб от столкновений в селе Кой-Таш и последовавших протестов в Бишкеке 7-8 августа составил 6,9 млн сомов (примерно 99,3 тысячи долларов).