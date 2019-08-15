Непал сделает восхождение на Эверест сложнее (и дороже)

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption Как минимум четыре смерти на Эвересте в этом году произошли из-за столпотворений на подходе к вершине

Комиссия при правительстве Непала выступила с рядом предложений по ужесточению требований к альпинистам, желающим подняться на Эверест с территории этой страны.

Комиссия, в которую входят члены Непальской ассоциации альпинизма, предложила властям страны ввести обязательное требование для всех, готовящихся к восхождению на Эверест: опыт восхождения на вершину выше 6500 метров на территории Непала.

Плату за разрешения на восхождение также предлагается значительно повысить: для Эвереста (высота 8848 метров над уровнем моря) - до 35 тыс. долларов, для других вершин выше 8 тыс. метров - 20 тыс. долларов.

Восемь из 14 самых высоких гор на планете расположены в Непале.

Также комиссия настаивает на обязательном медицинском обследовании альпинистов. По предложению экспертов, желающие подняться на Эверест, должны будут предоставить медицинские документы, подтверждающие, что состояние их здоровья позволяет выйти на альпинистский маршрут соответствующей категории сложности. Также есть предложение проводить обязательное медицинское обследование альпинистов в базовом лагере перед выходом на маршрут.

"На Эверест нельзя идти, просто повинуясь своему желанию. Нам необходимо проверить их [альпинистов] состояние здоровья и посмотреть на опыт восхождений перед тем, как выдать пермит [официальное разрешение на восхождение, которое выдает правительство Непала]", - сказал министр туризма Непала Йогеш Бхаттараи.

Кроме того, по предложению экспертов, альпинисты, желающие подняться на Эверест, должны будут пользоваться услугами опытных гидов и сертифицированных компаний, которые водят группы на Эверест не менее трех лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Огромные очереди на самых "узких" участках маршрута, по словам экспертов, часто возникают из-за недостаточной подготовки участников коммерческих экспедиций

Комиссию при правительстве создали после весеннего сезона на Эвересте, когда при попытке восхождения на 8848 метров погибли 11 человек. При этом если при восхождении с севера - со стороны Тибета - погибли два человека, то остальные девять смертей произошли при восхождении со стороны Непала.

Обычно большинство смертей на таких маршрутах происходит из-за лавин или в результате срывов. За всю историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли почти 280 человек. Почти половина погибших стали жертвами лавин, каждая пятая смерть произошла в результате срыва на маршруте, на острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.

В этом году никто из погибших на Эвересте не стал жертвой лавины - в 10 из 11 случаев смерть наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья альпиниста, при этом девять из погибших были старше 43 лет.

Из объективных причин, сильно осложнявших восхождение - плохие погодные условия. Погода в этом весеннем сезоне оказались хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения, отчасти это обстоятельство стало причиной огромной очереди на подходе к вершине.

Многие специалисты также по объясняли смерти на Эвересте недостаточной подготовкой восходителей и критиковали власти Непала за выдачу разрешений на восхождение фактически любому заплатившему 11 тысяч долларов за пермит.

Экспертная комиссия предлагает с нового сезона повысить стоимость пермита - официального разрешения на восхождение на Эверест - более, чем в три раза - до 35 тысяч долларов. Сейчас стоимость пермита для восхождения на Эверест со стороны Непала по классическому маршруту (через Южное седло) в весенний сезон составляет 11 тысяч долларов для одного человека.

В 2014 году власти Непала понизили с 25 тысяч до 11 тысяч долларов стоимость пермитов для одного человека. Таким образом, стоимость пермита на восхождение для одного человека фактически сравнялась со стоимостью пермита для участника восхождения, идущего в группе из шести человек.

В этом сезоне правительство Непала выдало рекордное количество пермитов на Эверест - 381.

Число выдаваемых пермитов стабильно растет с 1990-х годов, когда началась коммерциализация Эвереста и быстро начало увеличиваться число коммерческих экспедиций на вершину.

Также экспертная комиссия считает необходимым повысить плату за пермит для восхождение на другие вершины в Непале. В частности, по мнению экспертов, стоимость пермитов на все восьмитысячники необходимо повысить до 20 тысяч долларов.

Сборы, которые платят альпинисты и туристы, является одной из основных статей дохода для страны.