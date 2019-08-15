"Тяжба из-за гей-торта": заказчик обратился в ЕСПЧ

Image caption Гарет Ли заказал в пекарне торт за 36,50 фунтов стерлингов с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки"

Британец обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на пекарню, которая отказалась испечь по его заказу торт с надписью в поддержку однополых браков.

Борец за права ЛГБТ Гарет Ли в мае 2014 года попытался заказать в одной из пекарен в Белфасте торт за 36,50 фунтов стерлингов с изображением героев "Улицы Сезам" и с надписью "Поддержите гей-браки".

Пекарня Ashers в Белфасте приняла его заказ, но через два дня Ли сообщили об отмене заказаа, поскольку надпись на торте идет вразрез с христианскими взглядами владельцев пекарни.

В ответ Ли обратился в суд, обвинив пекарню в дискриминации на основе сексуальной ориентации.

В октябре прошлого года Верховный суд Великобритании постановил, что владельцы североирландской пекарни Ashers имели право отказаться от заказа на основании своих христианских взглядов. Решение было принято пятью судьями Верховного суда единогласно.

В ЕСПЧ Гарет Ли попытается доказать, что Верховный суд Британии при вынесении решения не предоставил достаточных оснований, следующих из Европейской конвенции по правам человека.

"Решение Верховного суда стерло существующие грани и создало законодательную неопределенность для всех нас в Северной Ирландии. ЕСПЧ должен внести ясность", - сказал Гарет Ли.

Ранее суды первой и второй инстанции выносили решение не в пользу религиозных владельцев пекарни. Их отказ обслужить ЛГБТ-активиста Гарета Ли был объявлен дискриминационным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Гарета Ли, если бы потребовалось, он бы защищал право владельцев пекарни на свободу вероисповедания

Тяжба началась в 2014 году, когда борец за права ЛГБТ Гарет Ли обжаловал в суде отказ пекарни изготовить торт с надписью "Поддержите гей-браки".

Разбирательство стало одним из самых громких дел в Великобритании о столкновении требований защиты от дискриминации и свободы вероисповедания.

В отличие от других частей Соединенного Королевства, в Северной Ирландии однополые браки не признаются.

Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям. Они утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не заказчик и что пекарня отказалась бы печь такой же торт и для гетеросексуального клиента.

Владелец Ashers Дэниэл Макартур сказал: "Все дело в лозунге. Но некоторые люди хотят законодательно заставить нас поддерживать то, с чем мы несогласны. Мы отказали не из-за клиента, мы брали его заказы раньше и мы готовы обслуживать его и в будущем".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владелец Ashers Дэниэл Макартур и его супруга Эми говорят, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям

Неиспеченный торт уже назвали самым дорогим в истории Великобритании. Его цена при заказе была всего 36,5 фунтов (около 48 долларов США). Но судебные издержки с обеих сторон составили без малого 500 тыс фунтов.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Марк Симпсон, за этим решением Верховного суда неизбежно последуют вопросы, насколько оправданными были расходы комиссии по равенству, потратившей на судебные издержки по этому делу 250 тыс. фунтов из кармана налогоплательщиков. Комиссия оказывала поддержку Ли в его тяжбе с пекарней.

Пекарне Ashers этот процесс обошелся в 200 тыс. фунтов, которые выделила благотворительная и лоббистская организация "Христианский институт".

По словам Гарета Ли, если бы потребовалось, он бы защищал право владельцев пекарни на свободу вероисповедания.

"У меня тоже есть определенные убеждения. Но дело не в этом. Речь о ряде компаний, которые могут решать, кого они будут обслуживать, а кого нет. Это очень серьезный прецедент", - говорит Гарет Ли.