Военным летчикам Британии разрешили носить бороду. Почему только сейчас?
С 1 сентября военнослужащим Королевских военно-воздушных сил Великобритании можно будет носить бороды. При этом борода должна быть "опрятной и аккуратно подстриженной".
"Неухоженные и клочковатые бороды не будут разрешены", - заявил Би-би-си представитель минобороны страны. Он также подчеркнул, что солдаты и офицеры ВВС должны будут поддерживать "высокие стандарты внешнего вида".
По словам представителя оборонного ведомства, бороды были изначально запрещены в ВВС по практическим причинам.
Борода на лице могла помешать при использовании кислородных масок и других дыхательных аппаратов. Дыхательный аппарат должен плотно прилегать к коже лица, чтобы избежать потери подаваемого кислорода. Но современные кислородные маски вполне совместимы с бородой.
Маска с бородой
Канадский Университет имени Саймона Фрейзера провел ряд исследований того, как кислородные маски держатся на бородатых лицах.
В ходе экспериментов людей помещали в барокамеры для имитации падения давления на высоте 3-6 тысяч метров над уровнем моря. При этом все испытуемые были поделены на три группы в зависимости от количества растительности на лице: короткая щетина, борода средней длины и борода до 40 см.
Ни у одного из участников эксперимента маска не слетела с лица. Более того, потери в подаче кислорода замечено не было.
Формально решение ВВС Великобритании никак не связано с данным исследованием. Некоторые комментаторы и эксперты считают, что этот шаг Минобороны, скорее, продиктован желанием привлечь больше молодых людей в ряды ВВС.
Разрешение носить бороды позволит расиширить кадровый резерв ВВС, облегчить поиск новых сотрудников, а также удержать высококвалифицированный личный состав, заявили в минобороны.
А как в других странах и родах войск?
Раньше носить бороду британским военнослужащим разрешалось только по религиозным причинам (так поступают, например, сикхи) или по указанию лечащего врача.
В сухопутных войсках Великобритании пересматривать правила относительно ношения бороды пока не собираются. Для пехотинцев разрешены только усы. Исключения делают только для решения оперативных задач, например, работы в тылу врага и проведения спецопераций.
Служащий военно-морского флота Британии может отрастить бороду, если он сможет обосновать необходимость этого шага и на это даст разрешение командир.
В прошлом году похожий рапорт вынужден был написать и принц Гарри. Он хотел надеть военный мундир в день, когда он женился на Меган Маркл, но при этом не сбривать бороду. В итоге совместить кавалерийский мундир и бороду Гарри разрешила королева Великобритании Елизавета II.
Носить бороду разрешается в вооруженных силах Ирана, Бельгии и Австрии (без особых ограничений), а также в армиях Пакистана и Израиля (по отдельному особому разрешению).
В ВВС большинства стран мира бороду носить запрещено. В военно-воздушных силах США и Индии исключение делается только для сикхов.
Российский устав внутренней службы напрямую не запрещает военнослужащим носить бороду, хотя в нем оговаривается, что выполнение правил личной гигиены включает в себя "своевременное бритье лица". Напрямую в тексте упоминаются лишь усы: "Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения" (пункт 344).
В уставах некоторых армий оговаривается, что личному составу могут приказать сбрить бороду в случае введения режима химической или радиационной опасности.