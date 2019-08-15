Исчезновение девочки в Малайзии. Родители говорят о загадках и нестыковках

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Image caption Нора Куоирин исчезла из своей спальни в ночь на 4 июля. Ее нашли только 10 дней спустя.

Полиция пытается разобраться в деле, связанном с исчезновением 15-летней девочки в Малайзии. Тело 15-летней Норы Куоирин было найдено в джунглях во вторник - на десятый день поисково-спасательной операции.

По данным местной полиции, медицинское вскрытие установило, что смерть девочки была вызвана желудочно-кишечным кровотечением.

Кровотечение могло быть вызвано продолжительным голодом и стрессом.

В полиции уверены, что девушка не была изнасилована или похищена. Но семья Куоирин обращает внимание на вопросы и нестыковки, остающиеся в этом деле.

Загадки и нестыковки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В поисковой операции принимало участие более 350 полицейских и военных

Нора Куоирин и ее семья приехали в Малайзию на отдых из Ирландии.

У нее были некоторые нарушения развития мозга (голопрозэнцефалия) и неврологическое расстройство.

Вечером 3 августа родители уложили дочь спать, а на утро обнаружили, что девочки нет. При этом окно в ее комнату было открыто нараспашку.

В полиции предположили, что девочка могла просто уйти из гостиницы и потеряться в джунглях. Но родители Норы отмечают, что девочка никогда раньше не пыталась от них уйти, спрятаться или убежать.

Мать Норы убеждена, что девочку похитили.

"Она у нас никогда никуда не ходит сама. И нет оснований полагать, что она ушла и пропала", - заявила Меаб Куоирин в интервью Star.

Полиция провела масштабную операцию по поиску Норы. Десять дней спустя ее тело было обнаружено в двух километрах от гостиницы, где проживала семья.

Спасатели обнаружили тело Норы недалеко от курорта Душан в том месте, которое до этого уже осматривали поисковые отряды.

Врачи считают, что Нора умерла за два или три дня до того, как ее нашли.

На теле девочки не нашли ран, за исключением небольшого ушиба на ноге. Медэксперты не нашли следов изнасилования или применения к подростку физической силы. При этом девочку обнаружили в джунглях раздетой. По какой причине на Норе не было одежды, остается неясным.

Параллели с прошлым

Правообладатель иллюстрации Mercury Image caption Поиски Мадлен Макканн продолжаются более 12 лет

История Норы Куоирин широко обсуждается в Британии. Многим она напомнила о трагедии Мэдди Маккан.

Трехлетняя Мэдди пропала в 2007 году из номера отеля в Португалии, где она отдыхала вместе с родителями, братом и сестрой.

Родители уложили детей спать, вышли в ресторан по соседству - и через полтора часа обнаружили, что Мэдди исчезла.

В деле также было много вопросов. История Мадлен Макканн стала очень известной в Британии.

Волонтеры продолжают искать девочку уже 12 лет. У всех крупных британских таблоидов до сих пор есть специальные разделы, посвященные этому делу, - и они обновляются минимум раз в несколько месяцев.