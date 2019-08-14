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Кремль во вторник впервые за месяц прокомментировал акции протеста в Москве, которые начались из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференс-колла с журналистами заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы к протестующим, но абсолютно оправданными жесткие действия силовиков по пресечению массовых беспорядков.

"Кремль солидаризировался с правоохранителями в оценке московских протестов 27 июля как массовых беспорядков - это, возможно, единственно внятное заявление среди витиеватых комментариев, которые дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, до того хранивший - как и сам президент - молчание в течение четырех недель", - пишет в редакционной колонке газета "Ведомости".

Издание полагает, что пресс-секретарь президента дежурно отбивается от надоедливых журналистов тотальной переадресацией вопросов, и обращает внимание на часто повторяющуюся фразу Пескова о том, что то или иное событие не является прерогативой Кремля, а обращаться с вопросами по поводу митингов, отказов в регистрации и действий полиции журналистам стоит в другие места.

"Не прерогатива Кремля" - это эффектная лексическая конструкция для унасекомливания проблем и создающих их людей, не лишенный политического сарказма способ закрыть тему, не открывая дискуссии", - делает вывод газета.

Протестам в России посвящен материал в Times.

Издание считает, что неослабевающий градус уличных акций ставит Кремль в тупик. Перед Путиным, по мнению издания, стоит дилемма: подавлять ли растущее инакомыслие путем репрессий или предлагая уступки?

Российский лидер, вероятно, должен беспокоиться, не приведут ли малые уступки к еще большему давлению со стороны оппонентов. Ведь его критики могут привыкнуть к тому, что давление на власти может быть успешным.

Но все же альтернативный вариант репрессий - тоже рискованный. Это лето показало, что государственная жестокость питает, а не подавляет инакомыслие.

Путин может многое потерять, если он не справится с инакомыслием, раскачивающим Москву.

Компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, многие подрядчики были потрясены, поскольку им не говорили, где были записаны эти аудиосообщения, и каким образом они были получены. Работники слушали и расшифровывали разговоры, которые зачастую носили непристойный характер, но не понимали, зачем они это делают.

В Facebook подтвердили, что расшифровывали аудиосообщения, но перестали это делать "больше недели назад". В заявлении компании отмечается, что пользователи, чьи сообщения расшифровывались, сами давали на это согласие в приложении Facebook Messenger.

Как пишет Блумберг, при этом Facebook не уведомила пользователей о том, что третьи лица могут иметь доступ к их сообщениям, что сбивало с толку подрядчиков, которые выполняли эту работу.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" - Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Самариддина Раджабова. По делу, заведенному после акции 27 июля, уже арестованы 14 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 2 августа рэпер был освобожден из-под ареста и покинул Стокгольм на частном самолете

В Стокгольме объявят вердикт по делу американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений во время драки 30 июня. Ранее рэперу были предъявлены официальные обвинения, по которым ему грозило до двух лет тюрьмы, однако в начале августа судья постановил освободить музыканта из-под ареста и разрешил ему покинуть страну до вынесения вердикта. В защиту Майерса выступили многие известные музыканты и даже президент США Дональд Трамп, который поручился за рэпера перед премьер министром Швеции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Международный аэропорт Гонконга - один из крупнейших и самых загруженных в мире

Международный аэропорт Гонконга постепенно возобновляет нормальную работу после двух дней протестов. Во вторник руководству аэропорта снова пришлось отменить все вылеты, после того как демонстранты оккупировали зал вылетов. Власти Гонконга осудили действия протестующих, заявив, что они выходят за рамки поведения в цивилизованном обществе. Во вторник вечером администрация аэропорта получила судебный ордер, который позволяет выдворить демонстрантов из терминала, сообщают местные СМИ.

Либертарианская партия вечером во вторник подала в московскую мэрию заявку на согласование митинга 25 августа. "Это шествие в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, и там уже, соответственно, митинг", - сказала РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко. Представители оппозиции также подали две заявки на проведение шествия и митинга 24 августа. Ранее мэрия отклонила заявку на митинг 17 августа, объяснив это нарушением сроков подачи уведомления.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В общей сложности на "Роскосмос" работает более 220 тысяч человек

"Роскосмос" накануне отчитался от средней зарплате своих сотрудников - она составила 396 тысяч рублей. Новость вызвала большой резонанс - "Роскосмосу" пришлось пояснять, что речь идет только о тех о сотрудниках, которые работают в головном офисе корпорации (там работает около 600 человек), работники входящих в нее предприятий не учитывались. В "Роскосмосе" заявили, что столь высокая сумма включает не только непосредственный оклад, но также годовую премию, надбавки, материальную помощь сотрудникам и налоги.

Росстат в ночь на среду отчитался о смертности, рождаемости, женитьбах и разводах россиян. Вот основные выводы статистики:

россияне стали меньше жениться и реже разводиться

разрыв между смертностью и рождаемостью продолжает расти

также продолжает расти число умерших от раковых заболеваний

россияне стали больше умирать от алкоголя и меньше погибать в ДТП

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко рассказывает о человеке, которого называют "альтер эго" Владимира Зеленского и который вот-вот возглавит Верховную раду Украины.

Одним из самых громких задержаний на акциях протеста в Москве стал случай молодого человека с инвалидностью Василия Недопекина: силовики дважды уронили его по пути к автозаку, а девушку, которая вступилась за Василия, ударили в живот. Василий рассказал нам, как все произошло.

Media playback is unsupported on your device Рассказ блогера с инвалидностью, которого задержали после митинга 10 августа

Дайджест подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов