Древние пингвины в Новой Зеландии были ростом с человека. И попугаи - не сильно меньше

Правообладатель иллюстрации Canterbury Museum Image caption Древний новозеландский пингвин выглядел приблизительно так

Ученые показали недавно найденные в Новой Зеландии останки гигантского пингвина, рост которого достигал 160 см, а вес - 80 кг.

Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена (66-56 миллионов лет назад).

Животное, названное Кентерберийским музеем в городе Крайстчерче "пингвином-монстром", пополнило список вымершей гигантской новозеландской фауны. В этом списке значатся гигантские попугаи, орлы, роющие летучие мыши и моа, птица высотой 3,6 м.

Почему новозеландский пингвин был таким большим?

"Это один из крупнейших когда-либо найденных видов пингвинов", - рассказал Би-би-си старший куратор Кентерберийского музея Пол Скофилд. Этот вид был характерен для водных пространств Южного полушария, добавил он.

Ученые полагают, что пингвины стали такими большими потому, что из океанов исчезли крупные морские рептилии (примерно в то же время, когда вымерли динозавры на суше).

"Тогда на 30 миллионов лет наступило время гигантских пингвинов", - сказал Скофилд.

Самые крупные пингвины, которые сейчас обитают на Земле - императорские - достигают 120 сантиметров в высоту.

"Мы думаем, что в то время животные эволюционировали очень быстро, - объяснил Скофилд. - В тот период времени температура воды у берегов Новой Зеландии была идеальной для развития фауны, около 25 градусов по Цельсию - против нынешних 8 градусов".

Правообладатель иллюстрации Canterbury museum Image caption Ученые изучают маленький фрагмент кости, которая была очень крупной

Во времена распространения гигантских пингвинов Новая Зеландия соединялась с Австралией, которая, в свою очередь, как полагают ученые, была соединена сушей с Антарктидой.

Обнаруженный новый вид новозеландского пингвина Crossvallia waiparensis напоминает другого доисторического гигантского пингвина Crossvallia unienwillia, останки которого были найдены на территории Антарктиды.

По словам исследователей, пингвины этих двух видов при плавании гораздо активнее помогали себе ногами, чем современные пингвины.

По словам Скофилда, в те времена в водах, омывающих Новую Зеландию, обитали также гигантские черепахи, кораллы и акулы.

Почему эти пингвины исчезли?

Пока не до конца ясно, почему гигантские пингвины исчезли из вод Южного полушария.

Наиболее распространенная теория заключается в том, что это произошло просто из-за растущей конкуренции за пищу с морскими млекопитающими.

"Гигантские пингвины получили распространение в то время, когда вымерли крупные морские рептилии", - рассказал Би-би-си еще один автор исследования Джеральд Мейр.

"В Антарктиде и Новой Зеландии у этих пингвинов до появления зубатых китов и ластоногих тюленей много миллионов лет спустя не было крупных морских конкурентов", - добавил он.

Вымирание гигантских пингвинов коррелирует с появлением новых конкурирующих видов животных, однако к единому мнению о причинах этого процесса ученые пока не пришли, отмечает Мейр.

Где были найдены останки пингвинов?

Кости пингвиньих лап были обнаружены в Северном Кентербери в прошлом году, изучением останков занималась международная группа исследователей.

"Место находки во многом уникально, это русло реки, разрезающее скальные породы", - сказал Скофилд.

Окаменелости в этом месте начали находить еще в 80-е годы прошлого века, многое было найдено палеонтологами-любителями.

Буквально неделю назад стало известно об обнаружении в Новой Зеландии останков гигантского доисторического попугая, который достигал метра в высоту.

Ученые считают, что этот вид попугаев - из-за его размеров - был нелетающим и плотоядным.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Художники предполагают, что ископаемый гигантский попугай выглядел примерно так

Кости были найдены 11 лет назад, и все эти годы ученые полагали. что они принадлежат другой крупной птице - орлу или утке. Но после повторных исследований останки были идентифицированы как относящиеся к ранее неизвестному виду попугаев.