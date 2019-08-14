В здание "Правовой инициативы" в Москве пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской НКО "Правовая инициатива". Организация прежде всего известна защитой жителей Северного Кавказа, она публиковала доклады об "убийствах чести" и "женском обрезании" (ритуальном изувечивании женских гениталий).

"Где-то в 9:40 к нам в офис ворвались сотрудники ФСБ вместе с бойцами СОБРа. Они забрали телефоны находящихся там сотрудников, фотографировали их паспорта", - рассказала агентству Интерфакс пресс-секретарь проекта Ксения Бабич.

Сотрудники правоохранительных органов показали постановление на обыск всего офисного здания, а не только помещения, в котором находится "Правовая инициатива". Они не уточнили причину обыска, сообщила Бабич.

По ее словам, силовики пытались вскрыть кабинет директора проекта Ванессы Коган и начали осмотр помещения.

Сотрудники правоохранительных органов отобрали у сотрудников организации телефоны и сфотографировали их паспорта, пишет "Медиазона" со ссылкой на Бабич.

Собственник помещения рассказал сотрудникам "Правовой инициативы", что обыск проходит в соседнем офисе на том же этаже.

"На данный момент отказано во вскрытии без постановления суда кабинета директора, сотрудники получили свои телефоны. Сотрудники ФСБ из офисного здания не уходят", - пишет Бабич в "Фейсбуке".

Правоохранительные органы пока не комментировали обыск в здании, где находится "Правовая инициатива".

Чем известна "Правовая инициатива"

"Правовая инициатива" начала свою деятельность в середине 2000 года, когда несколько активистов-правозащитников и исследователей в области прав человека помогали жертвам преступлений в Чечне, которые обращались в суды, говорится на сайте организации.

В сентябре 2001 года "Правовая инициатива" была зарегистрирована как некоммерческая организация в Утрехте, Нидерланды. С тех пор она работает на Северном Кавказе и представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Минюст России в 2011 году исключил "Правовую защиту" из реестра иностранных некоммерческих организаций, сейчас проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива", пишет Интерфакс.

В июле этого года ЕСПЧ присудил россиянке Валерии Володиной компенсацию на сумму более 25 тысяч евро. Она жаловалась, что власти не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия. "Правовая инициатива" представляла интересы Володиной.

В декабре прошлого года "Правовая инициатива" опубликовала доклад об "убийствах чести" на Северном Кавказе. Сразу после этого сотрудникам организации стали приходить угрозы, а одна из авторов доклада Саида Сиражудинова заметила слежку.

В августе 2015 года организация опубликовала доклад о том, что в дагестанских селах продолжают активно практиковать изувечивание женских гениталий, запрещенное во многих странах.