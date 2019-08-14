Facebook привлекал людей к расшифровке голосовых сообщений. Компания свернула проект

Правообладатель иллюстрации JOSH EDELSON/AFP/Getty Images Image caption После критики за сбор информации пользователей "Фэйсбук" стал придавать больше значения защите личных данных

Сотням людей платили за расшифровку голосовых сообщений из приложения Facebook Messenger. О том, что социальная сеть отдавала голосовые сообщения на расшифровку компаниям-подрядчикам, выяснило агентство Блумберг.

В Facebook подтвердили эту информацию. Компания заявила, что обрабатывала сообщения лишь тех пользователей, которые в приложении выбрали опцию расшифровки голосовых сообщений.

Ранее об аналогичных практиках расшифровки сообщили Google, Apple, Microsoft и Amazon. Представители социальной сети уточнили, что проект был свернут "больше недели назад".

В заявлении Facebook говорится, что цель проекта заключалась в проверке точности автоматической расшифровки голосовых сообщений, осуществляемой при помощи искусственного интеллекта.

Однако пользователи не были предупреждены, что третья сторона - в данном случае люди, работающие на подрядчиков Facebook, - могут получить доступ к их голосовым сообщениям.

Сотрудники компаний, привлеченных к расшифровке сообщений, беседовали с Блумберг на условиях анонимности. Они рассказали, что им не объяснили цель их работы, и пожаловались, что иногда на расшифровку приходили сообщения непристойного содержания.

Facebook ранее отрицал сбор и хранение голосовых записей пользователей в рекламных целях. Во время выступления в Конгрессе США, глава социальной сети Марк Цукерберг назвал эту информацию "теорией заговора".

В письменном ответе на запрос Конгресса компания уточнила, что "слушает" только тех пользователей, которые предоставили приложению доступ к микрофону и активно пользуются голосовыми записями.