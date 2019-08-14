Минобрнауки России ужесточило правила общения с иностранными учеными

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Министерство науки и высшего образования выпустило приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранцами и международными организациями. Минобрнауки заявляет, что документ носит рекомендательный характер, а в Кремле напоминают о бдительности.

Сканированная копия приказа накануне была опубликована в научном журнале "Троицкий вариант" вместе с открытым письмом завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова на имя главы министерства Михаила Котюкова.

Приказ, в частности, обязывает все научные организации за пять дней уведомлять министерство о планируемой встрече с иностранными гражданами. На встрече с иностранцами должны присутствовать не менее двух сотрудников организации, а обо всех контактах в нерабочее время необходимо также сообщать руководству, говорится в документе.

В своем открытом письме Фрадков сообщает, что приказ был разослан в июле по организациям, подведомственным минобрнауки. Он утверждает, что в приказе имеется "ряд ограничений и несуразностей", которые препятствуют научным контактам с зарубежными коллегами и наносят ущерб престижу страны.

Он также обратил внимание на положение, ограничивающее использование иностранцами "технических средств обработки и накопления информации", в том числе мобильных телефонов и часов.

"А что делать, если мы проводим международную конференцию с участием многих иностранцев? У всех отбирать часы и телефоны? - иронизирует ученый. - Как это соотносится с целью нацпроекта "Наука": создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым?"

Приказ внесет сложности в работу российских ученых с коллегами из других стран, сказал ТАСС директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Приказ поступил несколько недель назад. Какие-то меры принимаем: это разработка инструкций всяких, как это нужно выполнить. Там довольно жесткие требования приводятся, которые научной организации достаточно сложно выполнить", - считает ученый.

"Общемировая практика"

Минобрнауки после сообщений СМИ об ужесточении правил подготовило информационное сообщение. В нем подчеркивается, что приказ носит рекомендательный характер и "отражает общемировую практику".

"Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Наука", и ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными минобрнауки", - говорится в сообщении, полученном Би-би-си.

В ведомстве также отмечают, что и российские ученые "сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом".

Позже ситуацию прокомментировал и сам министр. "Это систематизация работы по международным проектам. Речь идет об уведомлении заранее, чтобы мы могли видеть базу данных и базу контактов", - сказал Котюков.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел текста документа, но пообещал, что в Кремле им "обязательно поинтересуются".

"Если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит как перебор", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать приказ.

"Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, - продолжил представитель Кремля, - потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял - 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых".

"Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - подытожил Песков.