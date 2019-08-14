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Приказ минобрнауки, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранцами, вызвал бурную реакцию в научном сообществе. Ученые опасаются, что новое распоряжение ведомства не только добавит им профессиональных проблем, но и негативно скажется на репутации российской науки за рубежом.

Копия приказа во вторник была опубликована в научном журнале "Троицкий вариант" вместе с открытым письмом завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова, который призывал министерство отозвать или скорректировать документ.

Приказ, в частности, обязывает все научные организации за пять дней уведомлять министерство о планируемой встрече с иностранными гражданами. На встрече с иностранцами должны присутствовать не менее двух сотрудников организации, а обо всех контактах в нерабочее время необходимо также сообщать руководству, говорится в документе.

Там также есть положение, ограничивающее использование иностранцами "технических средств обработки и накопления информации", в том числе мобильных телефонов и часов.

В комментарии минобрнауки отмечается, что приказ носит рекомендательный характер и "отражает общемировую практику".

Глава ведомства Михаил Котюков пояснил, что ни о каком ужесточении контактов речи не идет, а документ лишь призван помочь в поддержании "базы данных и базы контактов" минобрнауки для более активного развития совместных программ.

Однако в научном сообществе уже звучит довольно жесткая критика в адрес нового приказа.

По мнению доктора биологических наук Михаила Гельфанда, в нынешнем виде документ минобрнауки не может быть исполнен на практике.

"Вне зависимости от того, есть ли в организации гостайна или нет, вы же не будете всякого иностранца раздевать догола и проверять, не сохранился ли у него где-нибудь сотовый телефон", - сказал Гельфанд Би-би-си.

Ученый также отмечает, что в мировой практике подобные положения применяются редко и не действуют в академической науке.

"Я сейчас работаю в международной школе, вокруг меня толпа иностранцев. Получается, что я каждый день должен писать отчеты о том, кому я чего сказал? Конечно, есть секретные учреждения и лаборатории, где работают такие правила, но их единицы. В академическом мире ничего подобного нет", - говорит он.

Трансграничное общение

Глава департамента разработки беспилотных транспортных средств компании Cognitive Technologies Юрий Минкин полагает, что новая инициатива минобрнауки не соответствует времени, поскольку современные средства связи сделали общение трансграничным.

"Ограничение личных встреч, а именно на это и направлена инициатива, никак не снизит риски передачи нежелательной информации в третьи руки, но при этом существенно повлияет на участие российских ученых в международных проектах, взаимодействие с коллегами из других стран. А это, в свою очередь, еще более снизит роль и значимость российской науки и российских ученых в мировом научном пространстве, которая и сейчас удручающе мала", - посетовал ученый в комментарии Би-би-си.

По мнению Минкина, любая попытка изоляции российских научных работников приведет лишь к усилению оттока ученых из России и к еще большему научному и техническому отставанию страны.

Как предполагает замдиректора Пущинской обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей, новые правила могли быть придуманы с целью предотвратить новые утечки данных и дела о госизмене в отношении ученых, однако результат они вряд ли принесут.

"Если человек решил продавать наши секреты, он это не будет делать на открытых встречах. На встречах в организациях мы обычно обсуждаем текущую работу и планы сотрудничества. Эта мера бессмысленна", - сказал Чашей в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Критика из РАН

С критикой приказа выступили и в российской Академии наук. Вице-президент РАН Алексей Хохлов написал на своей странице в "Фейсбуке", что эта мера противоречит целям нацпроектов "Наука" и "Образование", согласно которым Россия должна стать привлекательной для работы иностранных ученых и для студентов из других стран.

Член Президиума РАН академик Александр Литвак в интервью интернет-изданию "Поиск" назвал документ "абсолютно необъяснимым" и усомнился в том, что глава минобрнауки внимательно ознакомился с ним перед подписанием.

"Это возврат даже не в последние советские годы - тогда международное сотрудничество приветствовалось и развивалось, - а во времена "железного занавеса"… Cтремление минобрнауки контролировать каждодневную жизнь научных организаций приведет только к полному разрушению международного научного сотрудничества", - считает Литвак.

Ученый отмечает, что в России уже имеется действующая система оперативного контроля международного научного сотрудничества, которая не требует участия перегруженного задачами ведомства.