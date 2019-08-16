Приговор экс-министру финансов Подмосковья отложили. Его обвиняют в хищении 14 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

Итог одного из самых громких коррупционных дел России откладывается. Басманный суд отказал бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, которого обвиняют в 22 эпизодах хищения, мошенничества и легализации на 14 млрд рублей, в рассмотрении дела в особом порядке. Он останется в СИЗО до 16 января 2020 года.

Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник около пяти лет скрывался за границей, и более пяти лет длился процесс его экстрадиции в Россию. Во Франции, согласно материалам дела, он жил по поддельному паспорту.

Ранее он признал вину, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Это дало возможность рассматривать его дело в особом порядке.

Но сегодня, 16 августа, суд отказал в рассмотрении его дела в особом порядке, согласившись с доводами следствия, передает корреспондент Би-би-си из зала суда. Прокурор настаивал, что в деле из 22 эпизодов есть тяжкие, которые совершались на протяжении многих лет. Суд согласился с выводами обвинения.

Теперь рассмотрение дело пойдет в обычном порядке, то есть может растянуться на годы. Адвокат Кузнецова Александр Линников сообщил, что в среднем уголовные дела такого масштаба слушаются от года до полутора.

Кто такой Алексей Кузнецов и в чем его обвиняли?

Алексей Кузнецов занимал высокий пост в правительстве Московской области в то время, когда ей руководил губернатор Борис Громов. Почти 10 лет с 2000 по 2008 годы он возглавлял министерство финансов региона, а с 2004 по 2008 годы занимал еще и должность первого заместителя председателя правительства региона.

В июле 2008 года Кузнецов неожиданно подал в отставку со всех постов, объяснив это "семейными обстоятельствами". Буквально на следующий день Кузнецов улетел во Францию, даже не дождавшись своей трудовой книжки, рассказывала в ходе судебных слушаний 14 августа адвокат нескольких потерпевших по делу Екатерина Туфан (потерпевшими по этому делу признаны правительство Московской области и несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства).

Так как Кузнецов имел допуск к гостайне, то ему надо было получать специальное разрешение, но он его не стал ждать, добавила она.

Уже после его отъезда правоохранительные органы возбудили против него дело. А в июне 2010 года главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило ему обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации доходов. Басманный суд его заочно арестовал. Он был отправлен в федеральный, а затем в международный розыск.

Следствие полагало, что с 2005 по 2008 годы организованная группа (всего в ней было шесть человек) под руководством Кузнецова купила у предприятий ЖКХ права требования задолженностей с муниципальных образований Подмосковья.

Затем группа продала эти права банку, который обратился за выплатой долга к этим муниципалитетам. Те погасили долги фактически из бюджета Московской области. Деньги, как считало следствие, переводились за рубеж.

Всего Кузнецов обвиняется в 22 эпизодах по уголовным статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества. Сумма ущерба превышает 14 млрд рублей. Потерпевшие также подали к нему гражданский иск и хотят получить от него компенсацию 12 млрд рублей. По словам адвоката Кузнецова, его подзащитный "подтвердил свое намерение способовать удовлетворению требований потерпевших".

5 июля 2013 года его задержали на Лазурном берегу Франции в городе Сан-Тропе по запросу России. Добиться его выдачи Россия смогла в январе 2019 года.

По словам Туфан, во Франции он жил по паспорту гражданина Ирландии на другое имя. Именно его он использовал, когда был задержан в Сан-Тропе. Срок действия паспорта гражданина РФ у него истек в февраля 2013 года, и он не обращался в официальные органы, чтобы получить новый.

Защита Кузнецова добивалась прекращения уголовного дела по 14 из 22 эпизодов в связи с истечением срока давности по ним. Суд отказал в этом.

Кроме того, адвокаты экс-министра хотят добиться того, чтобы суд зачел в общий срок наказания то время, которое их подзащитный провел под домашним арестом во Франции. Адвокат Кузнецова Александр Линников пояснял журналистам, что, согласно российскому законодательству, один день под арестом должен засчитываться за полтора года колонии общего режима.

Три сотни томов и предметы роскоши

СКР сообщал, что материалы уголовного дела в отношении Кузнецова и его соучастников составляют 340 томов.

Осенью 2014 года в Санкт-Петербурге следователи изъяли несколько сотен предметов роскоши, которые принадлежали Кузнецову и его бывшей супруге Жанне Булах.

"Следователи изъяли 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы высотой около 1,5 метров каждая, 13 ящиков с редкими экземплярами книг", - перечислял официальный представитель СКР Владимир Маркин "Интерфаксу" в октябре 2014 года.

Общую стоимость изъятого он не назвал, уточнив, что стоимость картин Бурлюка, к примеру, на одном из аукцион Sotheby's достигала 700 тысяч фунтов стерлингов (около 56 млн рублей по текущему курсу).

В октябре 2014 года французский суд также арестовал в Куршевеле две гостиницы, принадлежащие Кузнецову.

На данный момент в рамках уголовного дела были арестованы несколько земельных участков Кузнецова в Московской области и две квартиры в Москве, в том числе семикомнатная квартира на Остоженке, стоимость которой может составлять около 120 млн рублей, заявила Туфан журналистам. Этого имущества, по ее словам, не хватит на погашение обязательств по гражданскому иску.

Под арестом также находится имущество Булах: гостиницы в Куршевеле, недвижимость в Швейцарии, вилла в Сан-Тропе, квартира в Париже и другие объекты, сообщила Туфан. Сейчас идет оценка этого имущества.

Что с остальными обвиняемыми?

Дело в отношении бывшей супруги Кузнецова Жанны Булах было выделено в отдельное производство, писал "Коммерсант". В январе 2018 года Басманный суд заочно приговорил ее к 11 годам колонии общего режима, срок наказания должен был исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции. Она находится в США. Власти страны отказали России в ее выдаче.

Несколько других сообщников Кузнецова уже осуждены и отбывают наказание. В том числе, его первый заместитель Валерий Носов, бывший глава Московской областной инвестиционной трастовой компании Владислав Телепнев и экономист ООО "НЭС-финанс" Елена Кузнецова. Она - сестра Алексея Кузнецова.

Они получили от семи до 14 лет лишения свободы.