ASAP Rocky в Швеции признан виновным в насилии при отягчающих обстоятельствах
Суд в Стокгольме признал американского рэпера ASAP Rocky (Эйсап Рокки) виновным в нападении на мужчину на улице шведской столицы.
Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Он провел почти месяц в предварительном заключении.
Стокгольмский суд отпустил его после вмешательства президента США Дональда Трампа.
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Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) вернулся в Америку 2 августа. На суде он отрицал свою вину.
Основанием для ареста музыканта стало появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.
За день до этого Майерс опубликовал в своем "Инстаграме" два видео, фиксирующих часть потасовки.
В первом видео он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. На втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.