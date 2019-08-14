ASAP Rocky в Швеции признан виновным в насилии при отягчающих обстоятельствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Потасовка на улицах Стокгольма обернулась для американского рэпера уголовным делом

Суд в Стокгольме признал американского рэпера ASAP Rocky (Эйсап Рокки) виновным в нападении на мужчину на улице шведской столицы.

Музыкант был задержан в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Он провел почти месяц в предварительном заключении.

Стокгольмский суд отпустил его после вмешательства президента США Дональда Трампа.

Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) вернулся в Америку 2 августа. На суде он отрицал свою вину.

Основанием для ареста музыканта стало появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.

За день до этого Майерс опубликовал в своем "Инстаграме" два видео, фиксирующих часть потасовки.

В первом видео он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. На втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.