В теле футболиста Эмилиано Сала обнаружен смертельный уровень угарного газа

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Нападающий клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, в январе погибший при крушении самолета, перед смертью вдохнул большое количество угарного газа, говорится в отчете британского агентства по расследованию авиакатастроф.

28-летний футболист и пилот его самолета, 59-летний Дэвид Ибботсон, погибли 21 января, когда их самолет упал в пролив Ла-Манш при перелете из Нанта в Кардифф.

Как показали токсикологические тесты, уровень карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) в крови Сала находился на уровне 58% процентов. Столь высокий уровень угарного газа в крови может сопровождаться приступом, обмороком или инсультом. Уровень, превышающий 50%, потенциально смертелен, уточняют токсикологи.

Тело Ибботсона пока не найдено.

Самолеты с поршневым двигателем, такие как модель Piper Malibu, на которой летел Сала, выделяют большое количество угарного газа. Как правило, он выводится из самолета через выхлопную систему, но из-за неполадок с системой обогрева или вентиляции, газ может проникнуть в салон.

На рынке есть приборы, которые сигнализируют о присутствии угарного газа в помещении или в салоне самолета.

По словам адвоката Даниэла Маковера, представляющего семью Сала, у семьи футболиста возникли дополнительные вопросы.

"Семья считает, что необходима подробная оценка технического состояния самолета перед вылетом. Семья и публика должны знать, каким образом угарный газ попал в салон. Будущее безопасных авиаперевозок зависит от того, что нам удастся узнать", - заявил адвокат.

Следствие пытается определить, как газ мог попасть в кабину, работая вместе с производителями самолета в США, где был зарегистрирован самолет Сала. Инспекторы пытаются выявить "операционные, человеческие и технологические факторы", из-за которых могли отравиться футболист и пилот.

Клуб "Кардифф Сити", комментируя промежуточные результаты расследования, заявил, что "озабочен" ими. "Мы по-прежнему считаем, что те, кто был причастен к организации аренды самолета, должны ответить за эту трагедию", - говорится в заявлении клуба.

В февральском интервью Би-би-си футбольный агент Вилли Маккей, заказавший перелет, сказал, что сам заплатил за него. Однако агент настаивает, что в выборе самолета он не участвовал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Страйкер Эмилиано Сала подписал контракт в "Кардиффом" за два дня до смерти

По словам инспектора британского агентства Джерейнта Херберта, который ведет дело о крушении самолета Сала, следствие считает, что и Сала и пилот, вероятно, отравились угарным газом незадолго до катастрофы.

"Следствие продолжает изучать разные аспекты этой катастрофы, но особенно мы стараемся понять, как угарный газ попал в салон самолета", - говорит он.

Промежуточные результаты расследования публикуются во второй раз. Окончательные должны быть опубликованы в 2020 году.

Правообладатель иллюстрации AAIB Image caption Агентство по расследованию авиакатастроф опубликовало снимок самолета Piper Malibu, на котором летел Сала

Самолет, на борту которого находился известный футболист, пропал с радаров 21 января к северу от острова Гернси в проливе Ла-Манш. Тело футболиста было найдено только в феврале.

После того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки, поисковую операцию финансировали из частных источников.

Координировал поисковые работы представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс. Для финансирования этих работ было собрано в общей сложности 324 тыс. фунтов стерлингов (около 420 тыс. долларов) частных пожертвований.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате Франции. Последние три года он выступал за "Нант".