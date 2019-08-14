Месяц протестов в Москве: на сколько оштрафовали их участников? График

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Любовь Соболь не отправили под арест - зато выписали штрафов почти на 1 млн рублей

Ровно месяц назад, 14 июля, в Москве прошла первая акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которые не смогли зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму, таких как соратница Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Она не была санкционирована властями, поэтому ее участники (а иногда и случайные прохожие) автоматически считались нарушителями законами.

С тех пор в Москве каждую неделю проходили протестные акции, в том числе крупнейший за последние годы митинг на проспекте Сахарова 10 августа, на который пришли около 50-60 тысяч человек.

С тех пор более 20 человек стали фигурантами уголовных дел (большая часть - по делу о "массовых беспорядках" 27 июля); более ста человек были отправлены под административный арест.

Сумма штрафов, выписанных за выход на улицу, приблизилась к 5 млн рублей. Почти четверь этой суммы (930 тысяч рублей) приходится на четыре штрафа Любови Соболь. Из-за наличия ребенка политика не могут отправить под административный арест, что ранее произошло почти со всеми популярными лидерами несистемной оппозиции.