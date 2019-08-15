Самолет Airbus А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

В аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы.

Как сообщает МЧС, все 226 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Погибших нет.

Самолет был вынужден вернуться назад после взлета из-за того, что в оба двигателя попали птицы.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - цитирует ТАСС гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.

По информации Интерфакса, несколько человек пострадали, но госпитализация им не требуется.

"Пострадали несколько человек. Их осматривают медики. Легкие травмы - в основном ушибы и ссадины полученные при эвакуации. Госпитализация не требуется", - сообщает агентство.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, у авиалайнера подломились все стойки шасси.