Самолет Airbus А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
В аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы.
Как сообщает МЧС, все 226 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Погибших нет.
Самолет был вынужден вернуться назад после взлета из-за того, что в оба двигателя попали птицы.
"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - цитирует ТАСС гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.
По информации Интерфакса, несколько человек пострадали, но госпитализация им не требуется.
"Пострадали несколько человек. Их осматривают медики. Легкие травмы - в основном ушибы и ссадины полученные при эвакуации. Госпитализация не требуется", - сообщает агентство.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, у авиалайнера подломились все стойки шасси.