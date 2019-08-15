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При разработке гиперзвукового оружия Россия основывается на технологиях, похищенных у США, заявил в интервью "Голосу Америки" советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Комментируя инцидент под Северодвинском, где 8 августа произошел взрыв реактивной двигательной установки, он сказал, что Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия.

"Хотя размер российской экономики примерно сопоставим с нидерландской, она все же тратит столько средств на оборону, что способна не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые средства их доставки, ракеты с управляемым боевым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной мере используя украденные у США технологии", - сказал он.

Что известно о специзделии, взорвавшемся в Северодвинске, можно прочитать тут.

Жесткая посадка в поле в Подмосковье

В аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы.

Как сообщает МЧС, все находившиеся на борту были эвакуированы. Погибших нет.

Самолет был вынужден вернуться назад после взлета из-за того, что в оба двигателя попали птицы.

В Москве продолжаются апелляции на решение об аресте Егора Жукова, Даниила Конона, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Владислава Синицы. Все они проходят по делу о "массовых беспорядках" в центре столицы 27 июля.

Причиной массовых протестов 27 июля и 3 августа стал отказ властей регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Одна из незарегистрированных кандидатов Любовь Соболь накануне объявила о прекращении голодовки, которую держала месяц и один день с 13 июля. Она призвала своих сторонников принять участие в голосовании и поддержать кандидатов, способных конкурировать с представителями "Единой России".

Сегодня же состоится пресс-конференция, посвященная завершению этапа регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. В мероприятии примут участие заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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Протесты не стихают в Гонконге. Китай назвал происходящее в специальном административном районе "близким к терроризму". Полиция неоднократно применяла дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов, в том числе в международном аэропорту, в котором сидячий протест перерос в ожесточенные столкновения. В результате протестующие покинули здание аэропорта, и их протест вновь перенесся на улицы города.

США выразили озабоченность в связи с появившейся информацией о переброске Китаем военных к границе Гонконга и призвали власти города уважать свободу слова. Протесты направлены против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю.

Впервые прокомментировал протесты в Гонконге Дональд Трамп. "В Гонконге сложилась очень трудная ситуация. Очень трудная. Посмотрим, что будет. Но уверен, что все образуется. Надеюсь, что образуется для всех, и в том числе для Китая. Надеюсь, все образуется мирно. Надеюсь, никто не пострадает. Надеюсь, никого не убьют", - цитирует американского президента The New York Times.

В "Твиттере" Трамп написал: "У меня ВООБЩЕ нет сомнений, что, если президент Си Цзиньпин хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он это может сделать". И закончил твит вопросом к китайскому лидеру: "Личная встреча?"

Уходит глава разведки США

В четверг официально покинет свой пост директор Национальной разведки США Дэн Коутс. На смену ему придет конгрессмен из Техаса Джон Ратклифф.

У Коутса возникли серьезные разногласия с президентом Дональдом Трампом в вопросах внешней политики, особенно по отношению к России и Северной Корее. Разногласия затрагивали, в основном, вопросы о вмешательстве России в американские выборы, проблему иранской ядерной программы и попытки Белого дома улучшить отношения с Пхеньяном.

Судьба иранского танкера

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Верховный суд Гибралтара примет решение по поводу удерживаемого иранского танкера "Грейс 1". Он был задержан в начале июля британскими военными. Лондон полагает, что судно перевозило сырую нефть для находящейся под международными санкциями Сирии.

Иран требует освободить танкер, отрицает обвинения в нарушении санкций и считает, что Гибралтар и Британия задержали судно по приказу Вашингтона. Заседание суда будет закрытым.

В США демократы требуют отставки конгрессмена-республиканца Стива Кинга, который поддержал запреты на аборты, сказав при этом, что человечества, возможно, и не существовало бы, не будь изнасилований и инцеста, сообщает Би-би-си. Об этом конгрессмен сказал в интервью газете Des Moines Register.

Кинг выступает за закон о запрете абортов, который не делает исключений для беременностей, случившихся в результате изнасилования или инцеста. "Если учесть, сколько было войн, и сколько было всех этих изнасилований и разграблений у разных народов, я не смогу сказать точно, что мое происхождение частично не стало результатом этого", - сказал он.

Дизайн против камер

Дизайнер и по совместительству компьютерный хакер Кейт Роуз придумала способ "обмануть" камеры, автоматически считывающие номера автомобилей, пишет Guardian. Она представила новую технологию на конференции по кибербезопасности в Лас-Вегасе.

Контент недоступен

Особенность ее наряда - в прямоугольниках с желтыми буквами, которые напоминают автомобильные номера, и именно так на них реагируют камеры слежения. Роуз надеется, что ее изобретение заставит власти пересмотреть стремление к автоматическому сбору данных.

Сначала не ниже 6500, потом 8848

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Непальские власти обдумывают новые правила восхождения на самую высокую точку планеты Эверест, предложенные комиссией при правительстве, в которую входят альпинистские эксперты, чиновники и агентства, представляющие альпинистское сообщество. Теперь всем желающим подняться на Эверест сначала в обязательном порядке предстоит взойти на гору выше 6500 метров, а также предоставить справку о состоянии здоровья.

Комиссию при правительстве создали после весеннего сезона на Эвересте, когда при попытке восхождения на 8848 метров погибли 11 человек. Многие специалисты объясняли смерти на Эвересте недостаточной подготовкой восходителей и критиковали власти Непала за выдачу разрешений на восхождение фактически любому заплатившему 11 тысяч долларов за пермит.

Кашмир в День независимости

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15 августа Индия отмечает годовщину провозглашения независимости от Великобритании. В эфире индийского телевидения премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал решение отменить автономию Джамму и Кашмира одним из самых важных достижений правительства.

Джамму и Кашмир - преимущественно мусульманский штат, из-за которого между Индией и Пакистаном случились две войны и один серьёзный конфликт. О возможных последствиях решения индийских властей мы писали в статье Индия отменяет автономию Кашмира. Это чревато войной с Пакистаном.

В свою очередь накануне в среду премьер Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад готов дать военный ответ Дели в случае обострения обстановки в индийском штате.

"У пакистанской армии есть информация, что Индия планирует что-то сделать в пакистанской части Кашмира, и они готовы. Мы дадим жесткий ответ. Мы приняли решение, что если Индия совершит любое нарушение, мы будем биться до конца", - заявил Хан в эфире пакистанского телевидения.

В Кашмире последние 10 дней действует комендантский час. О том, как живется в штате, мы писали в материале Кашмир в осаде: что происходит в индийском штате, потерявшем автономию.

"Возврат к железному занавесу"

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Приказ минобрнауки, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранцами, вызвал бурную реакцию в научном сообществе. Ученые опасаются, что новое распоряжение ведомства не только добавит им профессиональных проблем, но и плохо скажется на репутации российской науки за рубежом.

Жандарм Европы

170 лет назад потерпела поражение борьба венгров за независимость от австрийской монархии. Главную роль в этом сыграло военное вмешательство России.

Пластик в снегу

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Немецкие и швейцарские ученые в новом исследовании с сожалением отмечают, что с проблемой пластика столкнулся казалось бы самый незагрязненный регион - Арктика. Частицы микропластика ученые обнаружили в снегу.

"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало", - сказала Би-би-си лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

Телепортация - уже скоро?

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Некоторое время назад мы обращались к нашим читателям с просьбой написать, о каких достижениях современной науки нам стоит рассказать. Одной из самых популярных тем оказалась телепортация. Корреспондент по вопросам науки Николай Воронин в статье Телепортация - мечта фантастов или технология будущего? отвечает на вопрос, станет ли технология реальностью уже в XXI веке или так и останется неосуществимой фантазией любителей фантастики.

Вудстоку - 50 лет

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50 лет назад, с 15 по 18 августа 1969 года, в Вудстоке, штат Нью-Йорк, прошел музыкальный фестиваль "Ярмарка музыки и искусств" или просто Вудсток - и это было одно из самых грандиозных событий в истории культуры ХХ века. Тогда на фестивале выступили Карлос Сантана, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин и другие. Вудсток вошел в список 50-ти событий, которые, по версии журнала Rolling Stone, навсегда изменили историю рок-н-ролла. Отпраздновать юбилей Вудстока можно, прослушав эти семь песен, о которых мы пишем в нашей статье.

Мифы о Наполеоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту, картина художника Антуана-Жана Гро

Был ли Наполеон Бонапарт коротышкой, умер ли он от рук англичан, и говорил ли по-французски с акцентом, можно узнать, прочитав наш материал Комплекс Наполеона, нос сфинкса и другие легенды о Великом Корсиканце, который обозреватель Артем Кречетников написал ко дню рождения французского императора 250 лет назад.

На фестиваль стрит-арта Vulica Brasil бразильские и белорусские художники превращают улицы Минска в ''галереи'' уличного искусства. Это самая большая коллекция стрит-арта в Беларуси.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Ксения Гогитидзе