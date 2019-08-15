Дело Baring Vostok: суд отпустил Филиппа Дельпаля из СИЗО

Правообладатель иллюстрации TASS

Следователь и прокурор поддержали жалобу защиты топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля на его арест, который с февраля этого года находится в СИЗО. Основателя фонда Майла Калви отпустили из изолятора еще весной. Президент Владимир Путин говорил, что у гражданина Франции Дельпаля нет квартиры в Москве.

Московский городской суд отменил решение о продлении срока ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok. Суд решил избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября.

Квартирный вопрос

В начале июля представитель Baring Vostok сообщил газете "Ведомости", что супруга Дельпаля приобрела квартиру в Москве, чтобы добиться для него домашнего ареста для бизнесмена.

Адвокаты Дельпаля еще 9 июля предъявили Басманному суду Москвы свидетельство о собственности на квартиру на имя жены Дельпаля и попросили приобщить документ к делу как информацию, способную повлиять на изменение меры пресечения. Однако Басманный суд оставил бизнесмена в СИЗО.

Сейчас следствие и прокурор поддержало защиту в Мосгорсуде. "Семьей Дельпаля была приобретена квартира, кроме того, он обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию", - цитирует прокурора РИА Новости.

Право собственности на квартиру было получено 5 июля, сообщало РИА Новости. Агентство Блумберг писало, что квартира площадью 50 квадратных метров расположена в центре Москвы неподалеку от здания МИД России и стоит 25 млн рублей.

Калви домашний арест он в мансарде на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Ему нельзя ее покидать без разрешения следователя.

Дело Baring Vostok

Дельпаль находится в СИЗО уже полгода. Все это время он виделся с семьей только на судебных заседаниях, говорил Би-би-си его адвокат. Он поддерживал связь с семьей через систему электронной почты Федеральной службы исполнения наказаний.

Гражданину США Калви, Дельпалю, двум их коллегам из Baring Vostok и еще двум фигурантам дела инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В феврале все они были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и сотрудничающему со следствием экс-председателю правления банка "Восток" Алексею Кордичеву. Они были переведены домашний арест.

Француз Дельпаль и другие обвиняемые остались в СИЗО. Отвечая на вопрос, почему так произошло, президент Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме: "Что же касается того, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне французские наши друзья об этом говорили, - это связано еще и с тем, что у Калви есть дом в Москве, а у других нет. Под какой домашний арест, если у них ни дома, ни квартиры, ничего в России нет?"

Дельпаль в суде неоднократно заявлял о своей невиновности. В апреле он говорил, что если суд изберет другую меру пресечения, то он готов "оставить паспорт с визой у следователя, чтобы дать понять, что не имею намерения уезжать". В Москве, по его словам, у него учатся дети и "обширные социальные связи".

Заявление о хищении у банка 2,5 млрд рублей написал акционер Шерзод Юсупов. Калви связывал уголовное преследование с конфликтом акционеров.