Правообладатель иллюстрации JORGE GUERRERO/AFP/Getty Images Image caption После снятия обвинений с иранского танкера можно было ожидать освобождения британского судна, но вмешательство США усложняет ситуацию

Власти Гибралтара сняли обвинения с арестованного иранского танкера с нефтью, направлявшегося в Сирию. Это означает, что в ближайшие несколько часов танкер "Грейс 1" и его экипаж должны быть освобождены.

Однако после этого стало известно, что министерство юстиции США отправило запрос на продление ареста танкера. Запрос теперь должен будет рассмотреть генпрокурор Гибралтара.

Нефтяной танкер "Грейс 1" был задержан портовыми службами Гибралтара и британскими морскими пехотинцами 4 июля. Гибралтар является заморской территорией Великобритании.

Рассмотрение вопроса об освобождении танкера отложено до 15 часов по Лондону (17 по Москве).

Media playback is unsupported on your device Танкеры в новостях. Объясняем, при чем здесь США и Иран

Официальный Тегеран назвал задержание своего судна пиратством, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Персидском заливе шедшего под британским флагом танкера "Стена Имперо" и 12 членов его экипажа.

Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, которые нанесли сильный удар по иранской экономике.