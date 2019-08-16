Чем посадка A321 на кукурузном поле похожа на "чудо на Гудзоне"? Объясняют эксперты

Правообладатель иллюстрации Метцель Михаил Image caption У пилотов было мало времени на то, чтобы принять решение

Ситуации, когда самолет садится на землю одновременно с невыпущенными шасси и отказавшими двигателями, не отрабатываются на тренажерах. Но пилотам A321 повезло, что они летели именно этим курсом. Что говорят эксперты и пилоты о действиях экипажа "Уральских авиалиний" и действительно ли можно считать эту посадку A321 уникальной?

В 6:16 утра 15 августа самолет A321 "Уральских авиалиний", который только что вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Они попали в оба двигателя - в результате лайнер совершил экстренную посадку в поле. Все 224 пассажира и семь членов экипажа остались живы, 23 человека пострадали.

Самолет садился полностью заправленным, с невыпущенными шасси и при отказе обоих двигателей. "Сразу после взлета появилась неустойчивая работа двигателей, сначала левого, потом правого", - рассказал на пресс-конференции командир воздушного судна Дамир Юсупов.

По словам КВС, сначала пилоты подумали, что отказал только один движок и можно будет развернуться и сесть на том же аэродроме. "После того как мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность [...] несмотря на все действия, которые мы предприняли, самолет начал снижаться", - сказал Юсупов.

Media playback is unsupported on your device "Чудо на кукурузном поле". Эксперты и очевидцы об аварийной посадке Airbus A321

Чудо в кукурузном поле

В официальном "первоначальном донесении об авиационном событии" (их рассылают в авиакомпании) говорится о том, что после столкновения с птицами двигатели загорелись.

"Экипаж выключил двигатели принял решение на выполнение посадки перед собой на фюзеляж", - говорится в сообщении (есть в распоряжении Би-би-си).

В соцсетях пилотов сразу начали сравнивать с командиром знаменитого рейса 1549. В 2009 году в Нью-Йорке Airbus A320-214 столкнулся со стаей канадских казарок и у него отказали оба двигателя. Экипаж посадил лайнер на реку Гудзон. Тогда также обошлось без жертв, 83 человека пострадали.

Такое сранение вполне адекватно - из-за редкого сочетания нескольких факторов в одном происшествии, рассказал Би-би-си пилот одной из крупных авиакомпаний на условиях анонимности (он не уполномочен давать комментарии).

"Отказ двигателя - редкое событие. Отказ двух двигателей - событие уникальное. Можно только с посадкой на Гудзоне сравнить - то есть попадание птиц в оба двигателя. Там и там сыграли роль грамотные действия пилотов - и повезло с площадкой, которая была перед глазами", - говорит он.

Сравнивая два происшествия, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский отметил, что у них действительно много общего. Но также он отметил два важных отличия.

Во-первых, у пилотов российского борта было куда меньше опыта.

Командиру Airbus A320-214 авиакомпании US Airways на момент инцидента было 57 лет. Он работал пилотом около 30 лет, проходил службу в ВВС США, где был пилотом истребителя F-4 Phantom II .

Юсупов стал пилотом "Уральских авиалиний" в 2013 году после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. По сообщения СМИ, до 33 лет он работал юристом.

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Во-вторых, у пилотов "Уральских авиалиний" было меньше времени на принятие решения. Самолет US Airways до столкновения с казарками успел набрать высоту 975 метров. Судя по данным сервиса Flightradar, самолет из Жуковского поднялся на высоту всего 243 метра.

"Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, принять решение правильное, рассчитать все. Как оказалось потом, времени было вообще мало", - говорит Юсупов.

Как поясняет Игорь Дельдюжев, обычно при аварийной посадке порядок действий такой: один из пилотов управляет самолетом, а второй вслух читает чек-лист - необходимый порядок действий. При посадке на Гудзон несколько пунктов из этого списка пилоты успели выполнить, но в Жуковском времени на это не было.

Ижма и Подмосковье

Еще одно авиапроисшествие, с которым сравнивают "чудо на кукурузном поле", - посадка Ту-154 авиакомпании "Алроса" в 2010 году.

Тогда пилоты посадили самолет в поселке Ижма в Коми на полосу, которая не использовалась много лет. Самолет выкатился на пределы ВПП в лес, но обошлось без погибших.

На высоте в 10,6 тысячи метров самолет оказался полностью обесточен, и у пилотов было около получаса, чтобы посадить самолет в тайге.

Правда, в этом случаях у пилотов было больше времени на принятие решения, так как самолеты спускались с "эшелона", отмечает Виктор Заболоцкий.

"Все в рубашке родились"

Эксперты говорят о том, что пилотам "Уральских авиалиний" повезло, что по их курсу не оказалось леса или построек.

"В Москве четыре аэропорта, семь ВПП [взлетно-посадочных полос] и 14 взлетных курсов, и почти везде - жилая застройка и дороги. Так что тот факт, что перед самолетом оказалось поле - это фантастическое везение. Там все в рубашке родились", - сказал пилот авиакомпании "Победа" "Открытым медиа".

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич сравнил кукурузу с пеной, которой заполняют полосу перед аварийной посадкой самолета - она, в частности, предотвращает появление искр (его цитируют РИА Новости).

Дополнительная сложность состояла в том, что двигатели отказали непосредственно на взлете, говорит пилот одной из российских авиакомпаний.

"Если бы он летел на определенной скорости - он бы спланировал. А так - представь, что ты бежишь и вдруг резко падаешь на месте", - говорит он.

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Тренировались или нет

Дамир Юсупов сказал, что на тренажере пилоты отрабатывают отказ одного и двух двигателей.

Летчики отрабатывают вынужденную посадки и эвакуацию пассажиров после жесткой посадки каждые полгода, но не "проходят" все, что случилось с бортом "Уральский авиалиний" сразу, рассказал Би-би-си пилот крупной авиакомпании. В трехлетнюю программу для пилотов входит отдельно имитация отказа двух двигателей, приводнение и "вынужденная посадка" с одним двигателем (с шасси - на сушу, без шасси - на воду).

По факту жесткой посадки СК возбудил дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия.