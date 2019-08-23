Эскалация торговой войны: Китай вводит новые тарифы на товары из США

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Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира набирает обороты. Китай собирается поднять тарифы на американские импортные товары общим объемом в 75 млрд долларов.

Среди прочих, в список попали сельскохозяйственные товары, сырая нефть и небольшие самолеты.

Таким образом Пекин отреагировал на планы президента США Дональда Трампа поднять на 10% тарифы на китайские товары на общую сумму в 300 млрд долларов.

"Нашим замечательным американским компаниям настоящим предписывается начать поиски альтернатив китайскому рынку, в том числе вернуть производство домой и начать производить товары в США", - написал в ответ в "Твиттере" Трамп, пообещав ответить на новые тарифы к концу дня.

Под действие новых тарифов величиной от 5% до 10% попадут более 5 тыс. наименований американских товаров.

Китай также собирается восстановить 25-процентный тариф на американские автомобили, действие которого было приостановлено в начале года в качестве жеста доброй воли - тогда Пекин и Вашингтон пытались согласовать новое торговое соглашение.

Американские автопроизводители уже высказали обеспокоенность тем, что китайские тарифы поставят под угрозу рабочие места в Соединенных Штатах.

Представитель ассоциации американских автопроизводителей Джон Бозелла напоминает: "Когда Китай ввел эти тарифы в 2017 году, экспорт готовых автомобилей сократился вполовину. Нельзя допустить, чтобы американские рабочие снова пострадали".

Новость немедленно отразилась на рыночной стоимости акций не только в США, но и в Европе.

"Сигнал"

1 августа президент Трамп сообщил о введении 10-процентного тарифа на китайские товары совокупной стоимостью в 300 млрд долларов, обвинив Пекин в том, что тот не выполняет данные ранее обещания по закупке американских сельскохозяйственных товаров.

Изначально новые тарифные ставки должны были вступить в силу 1 сентября, но спустя две недели Трамп отложил этот срок до 15 декабря, отчасти из-за опасений, что новые тарифы отразятся на продажах потребительских товаров перед Рождеством.

Китай тоже планирует вводить новые тарифы в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря.

В Вашингтоне постарались не заострять внимание на новых тарифных мерах.

Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро заявил в интервью CNN, что об ответных мерах Пекин просигналил довольно давно и ясно, добавив: "Это не новость".

Он также сказал, что переговоры между двумя странами идут по плану и что война тарифов не отражается на жизни рядовых американцев.

"Потребители не ощущают негативных последствий [торговой войны], и мы прилагаем все усилия, чтобы эти последствия ощутил Китай, а не мы", - сказал Наварро.

По его словам, за замедление экономического роста в США несет ответственность Федеральная резервная система, которой недавно также досталось и от президента за недостаточно значительное снижение учетной ставки. Наварро также полагает, что для стимуляции роста учетную ставку надо снизить.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп утверждает, что американская экономика находится в хорошей форме

Новость о новых китайских тарифах появилась незадолго до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на встрече глав центробанков в Вайоминге.

Банкиры ожидали его речи с нетерпением: рынки облигаций в США демонстрируют признаки приближающейся рецессии. В то же время на фондовых рынках ситуация противоположная, а уровень занятости в стране достиг наивысшей отметки за почти полвека.

Пауэлл предупредил, что напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином усугубляет замедление мировой экономики, добавив, что у ФРС нет готовых рецептов для борьбы с его последствиями.

Трамп, как обычно, высказался в "Твиттере". По его словам, американская экономика сильна, с ней все в порядке, однако в остальных странах не все так хорошо.

Рынки не поверили Трампу и сразу после открытия пошли вниз.

Впрочем, брокеры и раньше ожидали ответных мер Китая после объявления Трампа о новых тарифах в августе. Да и китайский МИД предупредил, что Пекин не замедлит с ответом.