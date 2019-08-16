У россиянок моложе 18-ти за год родилось 11 тысяч детей. Для некоторых это был пятый ребенок

Правообладатель иллюстрации Zuma\TASS

У несовершеннолетних жительниц России за прошлый год родилось более 11 тысяч детей, следует из данных Росстата. Из них 1152 ребенка появились на свет у девочек моложе 16 лет - возраста сексуального согласия.

При этом для пяти 17-летних россиянок это был уже пятый ребенок, а четыре девочки стали матерями в 12 лет, сообщается в докладе ведомства. В каких регионах проживают юные роженицы, не уточняется.

Секс взрослого человека с теми, кто не достиг возраста 16-ти лет, является уголовным преступлением в России (ст. 134 УК РФ). Исключения составляют случаи, когда разница в возрасте между ними меньше четырех лет, а также "если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак".

Если потерпевшему или потерпевшей меньше 14-ти, эти исключения не работают.

На матерей и женщин моложе 18-ти пришлось 0,7% от общего числа детей, родившихся в прошлом году (всего их было 1,6 миллиона).

В целом по стране чаще всего матерями первенцев становились женщины в возрасте 26 лет. Наиболее распространенный возраст для пополнения семьи вторым ребенком - 30 лет, третьим - 31.